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避免跟團出國被丟包、臨時加價 專家教你掌握5大重點避風險

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署提醒，民眾跟團出遊應掌握「SMART」5大安全重點。聯合報系資料照
觀光署提醒，民眾跟團出遊應掌握「SMART」5大安全重點。聯合報系資料照

年末聖誕節、跨年旅遊旺季將至，不少民眾規畫跟團出國旅遊，但除了比價、挑行程，也要注意旅行社是否合法營業。今年ITF交通部觀光署將於現場提供旅遊安全及消費權益諮詢、合法旅行社查詢教學，提醒民眾跟團出遊應掌握「SMART」5大安全重點，參與者有機會獲精美小禮品。

觀光署將於11月6日至9日「2026 ITF台灣國際旅展」推出「SMART聰明旅遊五撇步」宣導活動，提供旅遊安全及消費權益諮詢、合法旅行社查詢教學，並規畫互動遊戲及有獎徵答，讓民眾輕鬆學習旅遊安全知識，還有機會獲得精美小禮品。

此外，觀光署官方Facebook粉絲專頁也推出線上有獎徵答及抽獎活動，獎項包含「台北-熊本」來回機票1張及熊本DoMo Hotel 2晚住宿，以及宜蘭「村却國際溫泉酒店」、台南「禧榕軒大飯店」雙人住宿券等好禮，歡迎民眾踴躍參與，邊玩邊學旅遊安全知識。

觀光署提醒，民眾跟團出遊應掌握旅遊安全重點：

●Ｓ（Safety）：留意警示燈號、遵守景區安全。

●Ｍ（Money）：確認付款對象是簽約旅行社。

●Ａ（Agency）：選擇合法旅行社。

●Ｒ（Receipt & Contract）：簽定型化契約、索取代收轉付收據。

●Ｔ（Travel Itinerary & Insurance）：確認行程、加保旅平險。

觀光署提醒，年末旅遊需求增加，民眾報名旅行團或支付訂金前，應先確認旅行社的合法登記及營業狀態，並詳閱旅遊契約、付款條件與退費規定，避免因業者停業、解散或遭廢止執照，導致行程受阻或衍生消費糾紛。若發現業者狀況異常，也應及早確認已付款項及後續處理方式，保障自身旅遊消費權益。

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