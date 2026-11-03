玉米鬚黏滿手超難清？微波爐加熱4分鐘輕鬆剝除 防噴飛切法曝

玉米香甜可口，不論煮湯、炒菜或直接水煮都相當受歡迎，不過處理玉米時，最讓人頭痛的莫過於黏在玉米粒上的玉米鬚，往往得花不少時間一根根清除。農糧署日前在臉書分享玉米及玉米筍的處理技巧，只要多一個簡單步驟，就能讓玉米鬚輕鬆脫落，甚至利用微波爐加熱約4分鐘，就能省下不少工夫。

農糧署指出，想要快速去除玉米鬚，可以先將保留完整苞葉的玉米洗淨，接著切除尾端約2至3公分，再將整根玉米放入微波爐加熱約4分鐘。取出後稍微放涼，再剝開外層葉片，玉米鬚就會跟著脫落，不必再費力逐根拔除。

至於玉米筍，也有方便的剝除方式。可以先從中間將葉片劃開，再將葉片連同玉米鬚由下往上向外剝開，並切斷根部，接著捏住葉片與鬚，從上方將玉米筍拉出，就能順利取出。

除了剝除技巧，農糧署過去也曾分享玉米切法，避免切塊時玉米粒四處飛濺。若想將玉米切段，可以利用靠近刀柄處的刀根切入，一邊下刀一邊旋轉玉米；若要切片，則可將玉米直立放在砧板上，由上往下垂直切開。

如果想取下完整玉米粒，可以先用菜刀切下一排玉米粒，再用大拇指指腹沿著空出的地方向外掰開，逐排取下玉米粒。若手邊沒有合適工具，也能先將玉米放入鍋中快速汆燙，待玉米芯稍微軟化後，再剝取玉米粒會更加省力。