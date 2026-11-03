中聯致癌油案！台中食安處：抽驗合格准「福壽」1205噸油品重新上架

福壽實業公司因代製廠中聯油脂的原料油被檢出致癌物「苯駢芘」超標，日前配合政策預防性下架與回收相關油品。台中市食安處今宣布，經審查福壽實業油品上架申請，13件樣品結果全數符合規定，昨准予約1205公噸油品重新上架販售。產品清單公布在台中市食安處網站「問題油品資訊專區」。

食安處重申，食品安全沒有僥倖空間，市府審查重新上架申請的原則是不拖延、不放水，每一個審查環節慎重完成審查。

食安處說明，衛福部在今年7月29日函文公布油品重新上架條件及審查原則後，福壽在9月22日提出重新上架申請，市府受理後立即初審，發現部分文件尚未齊備，隨即要求限期補正，業者於10月5日完成補件。台中市食安處逐項勾稽後，確認申請產品所使用的大豆沙拉油原料均屬衛福部公告檢驗合格批次，生產紀錄、批號、有效日期、數量及存放地點等資料也都與證明文件相符。

食安處指出，市府也同步要求福壽產品檢驗，待福壽完成補件後，隨即在10月8日針對申請產品及散裝香油抽取13件樣品，送第三方公正單位檢驗苯駢芘，結果全數符合規定。從受理初審、限期補正、逐項勾稽到抽樣檢驗，市府准予重新上架，就是要讓民眾看得到、查得到、買得放心。

食安處說明，此次核准重新上架的油品總量約1205公噸，完整產品清單已公布於台中市食安處網站「問題油品資訊專區」（https://www.taichung.gov.tw/3381922/Lpsimplelist）。產品重新上架後，市府要求業者仍應持續落實原料管理、製程管制、產品檢驗及標示等自主管理責任；市府也將持續抽驗及查核市售油品，掌握產品品質與流向，持續為消費者的食品安全把關。