快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油案！台中食安處：抽驗合格准「福壽」1205噸油品重新上架

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
福壽實業公司。聯合報系資料照
福壽實業公司。聯合報系資料照

福壽實業公司因代製廠中聯油脂的原料油被檢出致癌物「苯駢芘」超標，日前配合政策預防性下架與回收相關油品。台中市食安處今宣布，經審查福壽實業油品上架申請，13件樣品結果全數符合規定，昨准予約1205公噸油品重新上架販售。產品清單公布在台中市食安處網站「問題油品資訊專區」。

食安處重申，食品安全沒有僥倖空間，市府審查重新上架申請的原則是不拖延、不放水，每一個審查環節慎重完成審查。

食安處說明，衛福部在今年7月29日函文公布油品重新上架條件及審查原則後，福壽在9月22日提出重新上架申請，市府受理後立即初審，發現部分文件尚未齊備，隨即要求限期補正，業者於10月5日完成補件。台中市食安處逐項勾稽後，確認申請產品所使用的大豆沙拉油原料均屬衛福部公告檢驗合格批次，生產紀錄、批號、有效日期、數量及存放地點等資料也都與證明文件相符。

食安處指出，市府也同步要求福壽產品檢驗，待福壽完成補件後，隨即在10月8日針對申請產品及散裝香油抽取13件樣品，送第三方公正單位檢驗苯駢芘，結果全數符合規定。從受理初審、限期補正、逐項勾稽到抽樣檢驗，市府准予重新上架，就是要讓民眾看得到、查得到、買得放心。

食安處說明，此次核准重新上架的油品總量約1205公噸，完整產品清單已公布於台中市食安處網站「問題油品資訊專區」（https://www.taichung.gov.tw/3381922/Lpsimplelist）。產品重新上架後，市府要求業者仍應持續落實原料管理、製程管制、產品檢驗及標示等自主管理責任；市府也將持續抽驗及查核市售油品，掌握產品品質與流向，持續為消費者的食品安全把關。

台中市食安處宣布，嚴格審查福壽油品重新上架申請，抽驗13件全數合格，核准約1205公噸油品重新販售。圖／台中市食安處提供
台中市食安處宣布，嚴格審查福壽油品重新上架申請，抽驗13件全數合格，核准約1205公噸油品重新販售。圖／台中市食安處提供

食安 福壽 抽驗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

美國降血壓藥爆品質問題 2批號緊急回收 食藥署公布國內清查結果

天母國中5學生口腔麻癢送醫 衛生局今公布：營養午餐檢驗全合格

印尼穀物調製食品又見違規 半年12批不合格 蝦餅糖精超標遭退運

相關新聞

現實與理想存落差 調查：生一胎得先存150萬 雙薪收入沒9萬不敢生

台灣少子化危機持續惡化，今年新生兒數恐首度跌破10萬人。TFC台北生殖中心今天公布「2026台灣生育需求大調查」，發現有生育意願的民眾普遍認為，生孩子前至少要存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，還要有穩定住所。超過六成受訪者個人年收入不到70萬元，理想與現實存在明顯落差，加上工作與育兒難以兼顧，成為年輕世代生育的兩大障礙。

96歲巴菲特每天5罐可樂 48年不喝白開水？ 醫：醫揭長壽背後真相

高齡96歲「股神」巴菲特的驚人飲食習慣再度引起話題。巴菲特自稱每天喝5罐可樂，甚至友人指出，他48年不碰白開水，但一般人深怕喝太多含糖飲料會造成肥胖、糖尿病，甚至增加心血管疾病風險，巴菲特卻長年把可樂當成日常飲品，甚至曾開玩笑表示，「我的身體有四分之一是可口可樂。」但也有人質疑，每天喝可樂真的不會影響健康？

老福法22條爭議 罕病基金會創辦人陳莉菌：我可以自己付錢 條款應排富

日前立法院通過《老人福利法》第22條修正案，規定由中央全額補助綜所稅率未達20%的65歲以上長者健保費，不只引發世代爭議，也讓人擔心健保財源是否撐得住。罕病基金會創辦人陳莉茵2日出席立法院厚生會罕見疾病權益促進委員會時再度指出，自己有年金及退休金，可以自己付健保費，在健保經費吃緊的情況之下、老福法22條執行時可以多予排富考量。

東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估周五至下周三為持續性強東北風，最新資料顯示，周日中南部與台灣天氣將出現短暫空檔。因此，冷空氣正式調整為兩波接力，而且下周一起的第二波強度更強、降溫更猛、水氣更多。

愛讓生命重開機！姊姊、妻子捐腎相救 多囊腎病友活出新希望

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，擔憂疾病遺傳給下一代，與妻子決定收養女兒。2年多前，他獲得胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天。他許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿「人生重開機，每一天都充滿希望」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。