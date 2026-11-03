刺青不只留下圖案！研究揭墨水恐改變免疫反應 醫：打疫苗留意部位

刺青已成為不少人展現個人風格的方式，不過，刺青墨水可能不只停留在皮膚表面，還會隨著身體循環進入其他部位。皮膚專科醫師沈孟暵在Threads分享，2025年刊登於《PNAS》的研究發現，刺青墨水進入小鼠體內後，會沿著淋巴管移動並累積在淋巴結，甚至影響局部免疫反應，讓不同疫苗產生的抗體出現變化。不過，這項研究目前僅在小鼠身上進行，還不能直接認定人體也會有相同影響。

刺青墨水跑進淋巴結、打疫苗抗體出現變化

沈孟暵指出，瑞士研究團隊為了了解刺青墨水在體內的移動路徑，以及對免疫系統造成的影響，進行了小鼠實驗。結果發現，刺青後10分鐘墨水就能進入淋巴管，約24小時後，大量墨水已累積在淋巴結。

淋巴結是人體免疫系統的重要組織，負責過濾淋巴液、協助免疫細胞辨識外來物質。研究觀察到，當墨水進入淋巴結後，負責吞噬外來物質的巨噬細胞開始死亡，局部發炎反應甚至持續了約2個月，顯示刺青墨水可能對免疫系統產生長時間影響。

值得注意的是，研究團隊還觀察到，刺青可能改變小鼠接種疫苗後的免疫反應。實驗中，當mRNA新冠疫苗施打在刺青部位時，產生的抗體量減少；但接種不活化流感疫苗時，抗體反應反而增加。

沈孟暵表示，這項結果仍屬動物實驗，目前不能直接推論刺青會降低人體疫苗保護力，也沒有證據顯示刺青會因此讓人罹病或致癌。

已經刺青也不用過度擔心 醫提醒留意兩件事

至於已經有刺青的人，沈孟暵表示不需要過度恐慌，但有兩件事可以特別留意。首先，如果要接種mRNA新冠疫苗，可以優先選擇沒有刺青的手臂施打，避免疫苗直接打在刺青部位，這也是研究結果帶給民眾的參考建議。

其次，接受乳房攝影或淋巴結相關手術前，記得主動告知醫師身上有刺青。因為刺青墨水可能沿著淋巴管移動，並沉積在淋巴結內，讓淋巴結呈現深色，在影像檢查或手術中可能被誤認為鈣化、異常病灶，甚至腫瘤轉移。事先告知刺青位置與情況，有助於醫師正確判讀，避免不必要的誤會。

外媒曾報導，刺青可能對健康帶來四項，包含肝炎風險、皮膚癌特徵被隱藏、細菌感染併發症以及改變人體出汗模式。針對有意刺青者，建議確保店家使用拋棄式器具或是洗淨消毒過後的器材，並重視傷口清潔、提防感染，癒合後更要替刺青部位的皮膚保濕，並避免穿著易沾黏紋身處的衣服。