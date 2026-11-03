印尼穀物調製食品又見違規 半年12批不合格 蝦餅糖精超標遭退運

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項共4項。一批印尼蝦餅因檢出違規使用的甜味劑，共700公斤在邊境被要求退運或銷毀，食藥署自10月20日起至12月2日止，對印尼穀物調製食品採逐批查驗。知名電器品牌Airmate國內代理業者東富股份有限公司，進口一批中國大陸製飯勺，因溶出試驗不合格，在邊境被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「佳恩貿易有限公司」報驗的印尼蝦餅，檢出甜味劑糖精每公斤0.01克，及環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.18克，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，蝦餅並非表列准用這二項成分的食品範圍，這批印尼的蝦餅必須退運或銷毀，為此，這批印尼蝦餅在邊境需退運或銷毀。

食藥署統計，近半年自4月26日10月26日止，受理印尼的穀物調製食品，報驗618批，檢驗不合格12批，不合格率1.9%。劉芳名指出，檢驗不合格原因為甜味劑糖精及環己基（代）磺醯胺酸不合格，食藥署已經從10月20日起至12月2日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採逐批查驗，抽驗比例為100%。

泰坤國際貿易有限公司進口一批泰國製芒果捲片，共342公斤被檢出漂白劑二氧化硫每公斤0.74公克，超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」二氧化硫殘留每公斤0.5公克上限，需退運或銷毀。劉芳銘指出，該業者6個月內已是第2次違規，食藥署對其邊境查驗比率調升為逐批抽驗，對泰國類似產品，仍維持一般抽批，抽驗比率為2%至10%。

東富電器股份有限公司為知名電器品牌Airmate國內總代理，該公司進口一批中國大陸製飯勺，被檢出溶出試驗不合格，以4%醋酸進行溶出試驗，蒸發殘渣為49ppm，高於30ppm法規上限。劉芳銘指出，這批共15個中國大陸製飯勺需退運或銷毀，食藥署針對東富電器股份有限公司，採取加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。