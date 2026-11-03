快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼穀物調製食品又見違規 半年12批不合格 蝦餅糖精超標遭退運

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
泰坤國際貿易有限公司進口一批泰國製芒果捲片，共342公斤被檢出漂白劑二氧化硫每公斤0.74公克，超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」二氧化硫殘留每公斤0.5公克上限。圖／食藥署提供
泰坤國際貿易有限公司進口一批泰國製芒果捲片，共342公斤被檢出漂白劑二氧化硫每公斤0.74公克，超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」二氧化硫殘留每公斤0.5公克上限。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項共4項。一批印尼蝦餅因檢出違規使用的甜味劑，共700公斤在邊境被要求退運或銷毀，食藥署自10月20日起至12月2日止，對印尼穀物調製食品採逐批查驗。知名電器品牌Airmate國內代理業者東富股份有限公司，進口一批中國大陸製飯勺，因溶出試驗不合格，在邊境被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「佳恩貿易有限公司」報驗的印尼蝦餅，檢出甜味劑糖精每公斤0.01克，及環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.18克，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，蝦餅並非表列准用這二項成分的食品範圍，這批印尼的蝦餅必須退運或銷毀，為此，這批印尼蝦餅在邊境需退運或銷毀。

食藥署統計，近半年自4月26日10月26日止，受理印尼的穀物調製食品，報驗618批，檢驗不合格12批，不合格率1.9%。劉芳名指出，檢驗不合格原因為甜味劑糖精及環己基（代）磺醯胺酸不合格，食藥署已經從10月20日起至12月2日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採逐批查驗，抽驗比例為100%。

泰坤國際貿易有限公司進口一批泰國製芒果捲片，共342公斤被檢出漂白劑二氧化硫每公斤0.74公克，超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」二氧化硫殘留每公斤0.5公克上限，需退運或銷毀。劉芳銘指出，該業者6個月內已是第2次違規，食藥署對其邊境查驗比率調升為逐批抽驗，對泰國類似產品，仍維持一般抽批，抽驗比率為2%至10%。

東富電器股份有限公司為知名電器品牌Airmate國內總代理，該公司進口一批中國大陸製飯勺，被檢出溶出試驗不合格，以4%醋酸進行溶出試驗，蒸發殘渣為49ppm，高於30ppm法規上限。劉芳銘指出，這批共15個中國大陸製飯勺需退運或銷毀，食藥署針對東富電器股份有限公司，採取加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

美國降血壓藥爆品質問題 2批號緊急回收 食藥署公布國內清查結果

曼谷機場查獲近9000支瘦瘦針 中國旅客涉走私遭逮

美敦力31起靜脈支架展開不全 食藥署曝67醫院使用、國內尚無不良通報

相關新聞

現實與理想存落差 調查：生一胎得先存150萬 雙薪收入沒9萬不敢生

台灣少子化危機持續惡化，今年新生兒數恐首度跌破10萬人。TFC台北生殖中心今天公布「2026台灣生育需求大調查」，發現有生育意願的民眾普遍認為，生孩子前至少要存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，還要有穩定住所。超過六成受訪者個人年收入不到70萬元，理想與現實存在明顯落差，加上工作與育兒難以兼顧，成為年輕世代生育的兩大障礙。

96歲巴菲特每天5罐可樂 48年不喝白開水？ 醫：醫揭長壽背後真相

高齡96歲「股神」巴菲特的驚人飲食習慣再度引起話題。巴菲特自稱每天喝5罐可樂，甚至友人指出，他48年不碰白開水，但一般人深怕喝太多含糖飲料會造成肥胖、糖尿病，甚至增加心血管疾病風險，巴菲特卻長年把可樂當成日常飲品，甚至曾開玩笑表示，「我的身體有四分之一是可口可樂。」但也有人質疑，每天喝可樂真的不會影響健康？

老福法22條爭議 罕病基金會創辦人陳莉菌：我可以自己付錢 條款應排富

日前立法院通過《老人福利法》第22條修正案，規定由中央全額補助綜所稅率未達20%的65歲以上長者健保費，不只引發世代爭議，也讓人擔心健保財源是否撐得住。罕病基金會創辦人陳莉茵2日出席立法院厚生會罕見疾病權益促進委員會時再度指出，自己有年金及退休金，可以自己付健保費，在健保經費吃緊的情況之下、老福法22條執行時可以多予排富考量。

東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估周五至下周三為持續性強東北風，最新資料顯示，周日中南部與台灣天氣將出現短暫空檔。因此，冷空氣正式調整為兩波接力，而且下周一起的第二波強度更強、降溫更猛、水氣更多。

愛讓生命重開機！姊姊、妻子捐腎相救 多囊腎病友活出新希望

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，擔憂疾病遺傳給下一代，與妻子決定收養女兒。2年多前，他獲得胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天。他許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿「人生重開機，每一天都充滿希望」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。