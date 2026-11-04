9成人都做錯！破「限醣=戒澱粉」迷思 名醫：它才是發胖元兇

據日媒「WEDGE Online」報導，美國成人肥胖率近年已飆破40%，相較之下日本僅約4.5%。著有專書探討肥胖與飲食結構的東京工科大學教授佐藤拓己指出，大眾在追求減重或健康管理時，普遍存在嚴重的觀念盲點，常誤將「限醣」簡化為「戒澱粉、不吃白飯」。這種把目標窄化為「限制葡萄糖」的作法，不僅讓高達九成的人難以長期維持減重，更是徹底弄錯了方向。

曾靠嚴格限醣成功甩肉30公斤的佐藤教授直言，米飯、麵食等澱粉消化後轉化成的「葡萄糖」，能被全身肌肉與大腦直接做為能量消耗。真正促成肥胖、該嚴格限制的元兇其實是「果糖」。

無論是加工食品與冷飲中氾濫的高果糖漿（果糖葡萄糖液糖）、精緻砂糖，甚至是膳食纖維已被徹底破壞的「100%純果汁」，其中的游離果糖人體無法直接利用，會全數湧入肝臟代謝，極易堆積為脂肪肝並引發胰島素阻抗，更會刺激大腦多巴胺分泌而誘發成癮性過食。

專家強調，想健康瘦身不必痛苦戒斷米飯等傳統主食，關鍵在於日常生活中要避開無形的果糖陷阱。民眾在購買食品時應養成檢視成分表的習慣，若排在前三名的是砂糖或果糖糖漿便應盡量少碰，徹底揪出潛藏在甜食與加工飲料中的隱形果糖，才是兼顧飽足感且能長效維持健康的正確之道。