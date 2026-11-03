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手痛連腳也治？聯新國際醫師曾愷平：三方向評估與筋膜概念整體治療

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
曾愷平醫師採行從「從痛點延伸至整體」的評估角度，尋找可能影響恢復的真正原因。圖／聯新國際醫院提供
曾愷平醫師採行從「從痛點延伸至整體」的評估角度，尋找可能影響恢復的真正原因。圖／聯新國際醫院提供

「醫師，我明明是手腕受傷，為什麼連腳踝也一起治療？」桃園市聯新國際醫院復健科醫師曾愷平表示，面對反覆或治療效果有限的慢性疼痛，不能只盯著患者主訴的部位，除了瞭解受傷過程，也要從關節活動、肌肉張力與動作代償等面向多元評估，從痛點延伸尋找可能影響恢復的真正原因。

曾愷平以一名30多歲挖土機（怪手）女駕駛為例，她從怪手車跳下不小心跌倒，左手撐地造成手腕劇痛，復健治療一個月後雖略有改善，卻仍無法正常工作。經問診還原受傷過程並觸診，發現她不僅左手腕舟狀骨與月形骨關節有半脫位，左腳踝腳跟骨距骨關節處也有半脫位現象，將兩處合併治療，經過兩個療程後，患者症狀已獲得明顯改善。

曾愷平指出，復健門診的患者通常最能感覺「哪裡痛」，但疼痛位置未必是唯一的病灶，因為人體肌肉、關節與結締組織在動作上彼此協調，受傷後常因「避痛機制」改變姿勢，導致其他部位承受額外負荷。以手腕撐地為例，受傷後可能連帶改變手臂、肩膀、軀幹甚至下肢的動作模式，形成不同程度的代償；要注意腳踝異常，並不代表就是手腕疼痛的真正病因，不過可作為復健評估與治療的一環。

除了關節與動作評估，曾愷平也會留意患者是否存在肌筋膜激痛點，激痛點是肌肉中對壓力較敏感的區域，可能引發局部或轉移性疼痛，但臨床上仍須結合病史、理學檢查及動作測試進行判斷，不能單憑「按會痛」就認定是疼痛來源。

因此，筋膜概念可提供復健治療「從局部延伸至整體」的評估角度，但並非代表「手腕痛就一定要治腳」，以上述挖土機司機個案而言，腳踝處理是整體治療的一環，手腕的局部治療仍是不可或缺的核心。

在治療方面，曾愷平表示，會依患者狀況安排超音波、雷射、經皮電刺激等復健項目，並搭配關節活動度、肌力及功能訓練。針對部分治療，他亦會參考中醫「阿是穴」概念，以實際出現疼痛或壓痛的位置作為治療線索，再配合復健科的理學檢查與物理治療。對於民眾自行使用筋膜槍或滾筒，他提醒應以適度、溫和為原則，切勿在疼痛部位反覆或過度施力，避免增加軟組織刺激。

曾愷平提醒，疼痛是身體發出的警訊，若疼痛持續不退、影響走路或工作，或伴隨夜間痛、發燒、感覺異常與肌力下降等情形，不宜只靠按摩或自行放鬆處理。若經適當復健後症狀仍未改善，也應依臨床狀況進一步接受影像檢查或轉介相關專科。面對反覆或難解的疼痛，與其一再追著「哪裡痛」處理，不妨從受傷過程、身體功能與動作代償重新檢視，從痛點出發，找出影響恢復的關鍵線索。

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