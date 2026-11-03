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面紙幫柿子延命！日專家傳授保鮮神技 放2周依然爽脆不軟爛

聯合新聞網／ 綜合報導
日本蔬果專家堀基子分享實用的柿子「面紙保鮮術」。 圖／ingimage
日本蔬果專家堀基子分享實用的柿子「面紙保鮮術」。 圖／ingimage

秋季正是品嚐柿子的好季節，但許多偏愛爽脆口感的人，常苦惱買回家沒幾天就變軟爛。據日媒FNN報導，蔬果專家堀基子分享了一招實用的「面紙保鮮術」。只要將面紙或廚房紙巾折成四至五公分大小，用水沾濕後貼在柿子的蒂頭上，接著用保鮮膜將整顆柿子緊密包裹，放入冰箱冷藏，就能大幅減緩熟化速度，讓柿子維持爽脆口感長達兩周。

挑選柿子時，許多人好奇「甜柿」與「澀柿」究竟有何不同？其實兩者所含的澀味成分「單寧」總量並無太大差異，關鍵在於是否「溶於水」。甜柿在成熟過程中單寧已轉化為非水溶性，入口時不會被唾液溶解，因此只吃得到甘甜。澀柿的單寧則屬水溶性，接觸舌頭會釋放強烈澀感，必須透過人工脫澀或製成柿餅才能食用。至於果肉切開常見的細小黑點，正是單寧自然凝固沉澱後的現象，不僅完全無害，更是甘甜熟成的特徵。

在營養價值方面，柿子富含能增強免疫力的維生素C、抗氧化效果卓越的β-胡蘿蔔素，以及有助排出體內多餘鈉離子的鉀元素。其所含的過氧化氫酶與單寧，還能輔助酒精代謝、減緩宿醉不適。不過專家也特別提醒，單寧容易與鐵質結合而阻礙人體吸收，有貧血或正在補充鐵質的民眾，建議與正餐間隔一段時間再食用，才能吃得安心又健康。

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