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煙花颱風整個「消風」了 粉專曝原因 花東今起注意長浪
煙花颱風目前為輕度颱風。中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，煙花颱風目前距離台灣1900公里左右，昨天已經結束打轉過程，未來一段時間會先朝北方前進，到日本南方海面之後，就會轉向東北離開。
曾昭誠表示，煙花颱風對台灣、日本天氣都沒有直接影響，但要留意這段期間會為台灣帶來長浪，花東地區、蘭嶼綠島，今天到周五之前都要注意長浪現象。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著發展環境惡化，煙花颱風減弱許多，整個「消風」了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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