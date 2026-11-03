「立冬」前後天氣變化大 明回暖周四晚東北季風再增強 北東又轉雨降溫

今天台灣持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，所以迎風面雲量比較多，特別是在東半部地區，從昨晚到今天降雨持續比較明顯。但是這波東北季風只影響到今天，明天開始到周四白天東北季風減弱，各地天氣相對來說好一點點。

周六就是24節氣的「立冬」。下一波東北季風影響，從周四晚上開始，曾昭誠表示，東北季風影響時間相對來說比較長，可能一路跨越周末，到下周三，台灣地區都會受到東北季風影響。

颱風消息，他說，煙花颱風目前距離台灣1900公里左右，昨天已經結束打轉過程，未來一段時間會先朝北方前進，到日本南方海面之後，就會轉向東北離開。對台灣、日本天氣都沒有直接影響，但要留意這段期間會為台灣帶來長浪，花東地區、蘭嶼綠島，今天到周五之前都要注意長浪現象。

曾昭誠表示，迎風面大台北、東半部、恆春半島今天雲量比較多，桃園以南今天都可見陽光，所以白天都是偏暖熱的溫度。台灣東半部、恆春半島、基隆北海岸地區都有降水回波移入，特別是宜蘭、花蓮地區降雨比較大一點點。

他說，台灣北方的大陸高壓今晚慢慢東移出海，台灣附近風向將從東北風轉為偏東風，東半部降雨就會趨緩，水氣逐漸減少，這樣的情況持續到周四白天。

曾昭誠表示，周四晚上北方在大陸有冷高壓逐漸南下，台灣附近東北風再度增強，迎風面的雲量和降雨機率又會上升。這波東北季風延續到下周三，北方高壓不斷有冷空氣送出來，所以這段時間迎風面大台北、東半部地區雲量變多，周五、周六東半部地區可能有明顯雨勢。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今天迎風面大台北、東半部偏涼，白天氣溫24至26度左右。明後兩天北部、宜花地區可以回升到28至30度左右。周五至下周二，東北季風影響，北部、宜蘭地區白天24至26度，感受偏涼。中南部溫度影響不是很明顯，中南部和台東地區白天28至31度左右高溫，有太陽時溫暖偏熱。各地低溫無論有無東北季風影響，普遍21至25度左右，感受偏涼。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供