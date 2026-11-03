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現實與理想存落差 調查：生一胎得先存150萬 雙薪收入沒9萬不敢生

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
TFC創辦人、台北醫學大學醫學院前院長曾啟瑞表示，生育不只是能不能負擔養育費用，更擔心孩子出生後，工作與家庭難以兼顧。記者廖靜清／攝影
TFC創辦人、台北醫學大學醫學院前院長曾啟瑞表示，生育不只是能不能負擔養育費用，更擔心孩子出生後，工作與家庭難以兼顧。記者廖靜清／攝影

台灣少子化危機持續惡化，今年新生兒數恐首度跌破10萬人。TFC台北生殖中心今天公布「2026台灣生育需求大調查」，發現有生育意願的民眾普遍認為，生孩子前至少要存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，還要有穩定住所。超過六成受訪者個人年收入不到70萬元，理想與現實存在明顯落差，加上工作與育兒難以兼顧，成為年輕世代生育的兩大障礙。

根據國發會最新人口推估，台灣今年新生兒數可能降至9.4萬人，2045年總人口更將跌破2000萬人。TFC創辦人、前台北醫學大學醫學院院長曾啟瑞表示，少子化已是迫切的國家危機，政府除了提供生育補助，更應了解年輕世代真正需要什麼，才能有效提高生育意願。

TFC調查1244名具有生育意願的26至45歲男女，其中未婚但想生育、已婚尚未生育者占81.8%，主要集中於31至40歲，以六都白領及受薪族群為主。調查發現，近九成受訪者認為生育子女能帶來長期幸福感、讓人生更完整，重視程度遠高於傳宗接代、養兒防老等傳統觀念。

TFC主治醫師陳薇安指出，部分民眾因不了解實際育兒花費及政府補助資源，容易放大經濟焦慮。她建議政府建立「生育財務評估系統」，整合孕前檢查、生產及嬰幼兒照顧等費用，協助準父母評估經濟能力，避免因資訊不足而延後生育。

除了經濟壓力，時間不夠用也是關鍵。調查顯示，43.5%受訪者期待有近便、平價的托育資源，36.1%希望企業提供彈性上下班制度，重視程度甚至高於增加育兒假或縮短每日工時，反映雙薪家庭最迫切的需求，是有人幫忙照顧孩子，以及更有彈性的工作安排。

臨床上經常遇到夫妻擔心生育影響職涯，一再延後生育計畫，最後錯過理想生育年齡。曾啟瑞以台積電設置員工幼兒園為例，指出企業若能提供鄰近職場、配合上下班時間的托育服務，不僅減輕員工負擔，也有助企業留才。

針對生育前的經濟焦慮，曾啟瑞提出政府與家庭共同分擔的構想，例如準父母準備一定金額的生育基金，政府提供相對應補助，降低年輕家庭踏出生育第一步的門檻。住宅政策也可參考新加坡經驗，擴大婚育住宅支持，減輕新婚夫妻購屋與居住負擔。

TFC建議政府推動「生育準備帳戶」，依家庭所得提供不同額度的政府提撥，與準父母共同儲蓄，專款用於孕前健檢、生殖醫療、生產及初期育兒支出。同時鼓勵科學園區、產業園區及大型辦公聚落設置「區域共享托育據點」，由企業共同出資、政府協助補助與覓址。

TFC主治醫師陳薇安分析生育開支，政府應建立「生育財務評估系統」，避免因資訊不足而延後生育。記者廖靜清／攝影
TFC主治醫師陳薇安分析生育開支，政府應建立「生育財務評估系統」，避免因資訊不足而延後生育。記者廖靜清／攝影

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