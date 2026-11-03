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更年期荷爾蒙治療致乳癌？醫解釋風險 揭4大改善方向 ：不適別硬撐

聯合新聞網／ 綜合報導
女性進入更年期後，身體可能出現一連串過去不曾有過的變化，除了月經逐漸停止，也可能突然感到燥熱、半夜頻頻流汗，甚至睡眠變差、情緒容易受到影響。 示意圖／AI生成
女性進入更年期後，身體可能出現一連串過去不曾有過的變化，除了月經逐漸停止，也可能突然感到燥熱、半夜頻頻流汗，甚至睡眠變差、情緒容易受到影響。 示意圖／AI生成

女性進入更年期後，身體可能出現一連串過去不曾有過的變化，除了月經逐漸停止，也可能突然感到燥熱、半夜頻頻流汗，甚至睡眠變差、情緒容易受到影響。不少人擔心使用荷爾蒙會提高乳癌風險，寧可忍受不適也不敢就醫。畬田診所鄭畬方醫師在臉書發文指出，更年期症狀並非只能靠忍耐度過，治療方式也不只有荷爾蒙，可以依照個人狀況選擇適合的改善方法。

荷爾蒙治療增加乳癌風險？不能一概而論

不少女性最在意的，仍是荷爾蒙治療是否會提高乳癌風險。鄭畬方表示，不能直接將所有荷爾蒙治療視為相同，其風險會受到使用成分、療程長短、年齡及個人健康條件等因素影響，也不能認為使用不到一年就完全沒有風險。

他也提到，美國食品藥物管理局（FDA）於2025年開始要求調整更年期荷爾蒙治療產品的警語，並在2026年2月核准部分產品採用新的標示。其中一項變化，是將心血管疾病、乳癌及可能失智症等資訊，從最高等級的黑框警語中移除。不過，這並不代表FDA認定荷爾蒙治療完全沒有乳癌風險，而是不能用單一警語概括所有女性、不同年齡及各種治療方式的風險。接受治療期間，仍應依照個人狀況與醫師討論，並定期接受乳癌篩檢。

更年期怎麼改善？醫揭4種治療方式

鄭畬方提醒，更年期不代表一定得補充荷爾蒙，也不需要把所有不適當成必經過程。從調整生活、非荷爾蒙藥物到局部或全身性治療，都有不同處理方式。

1. 生活調整：從日常習慣著手

規律運動、肌力訓練及維持健康體重，有助於更年期期間的健康管理。另外，也應留意睡眠品質，減少飲酒並戒菸，建立較穩定的生活作息。

2. 非荷爾蒙治療：不補充荷爾蒙也有選擇

如果不希望使用荷爾蒙，或經醫師評估後不適合使用，也可以考慮非荷爾蒙藥物及認知行為治療，協助改善熱潮紅、睡眠障礙及情緒困擾。

3. 局部治療：改善陰道乾澀等不適

部分女性更年期後，主要困擾是陰道乾澀或泌尿生殖道症狀，可以使用潤滑劑、保濕劑改善不適，若有需要，也能與醫師討論局部低劑量陰道雌激素治療。

4. 荷爾蒙治療：中重度症狀可與醫師討論

若經常受到熱潮紅、夜間盜汗困擾，甚至嚴重影響睡眠與生活，荷爾蒙治療仍是目前有效的治療選項之一。不必因為擔心荷爾蒙就一味排斥，應由醫師評估個人狀況，再決定是否適合使用。

營養師李婉萍指出，更年期後女性容易面臨體重增加、腰圍變粗等問題，這與更年期雌激素分泌減少、脂肪較容易囤積有關，加上中年階段生活壓力較大，也可能讓體重管理變得更加困難。想改善更年期肥胖，可以從飲食和生活習慣著手，例如採取地中海飲食，多攝取蔬菜、魚類及豆製品，每周適量吃優格、優酪乳，補充鈣質。此外，也建議增加日常活動量，每天適度曬太陽，幫助身體獲取維生素D，並搭配快走、有氧運動及肌力訓練，兼顧體重控制與骨骼健康。

更年期 女性荷爾蒙 失眠 乳癌 FDA 健康

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