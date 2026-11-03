愛喝咖啡的人體脂較低？芬蘭2千人研究揭體脂、肌肉與荷爾蒙差異

【撰文＝《食力》編輯部】

每天喝咖啡除了提神，可能也與身體組成和代謝狀況有關。芬蘭奧盧大學（University of Oulu）一項研究分析2,264名46歲成人的資料發現，喝咖啡較多的人，整體體脂和腹部內臟脂肪較少，骨骼肌量較高。雖然不同咖啡攝取組別的BMI相近，但身體組成仍有差異。此外，喝咖啡較多也與部分支鏈胺基酸濃度較低，以及性荷爾蒙數值不同有關。

不過，這項研究只分析參與者46歲時單一時間點的資料，目前只能看出兩者有關，無法證明喝咖啡會直接造成脂肪減少或肌肉增加。

BMI相近，體脂與肌肉卻不太一樣？不同咖啡攝取組的身體組成有差異

這項研究於2026年7月16日刊登在《European Journal of Nutrition》。研究團隊分析北芬蘭出生世代1966（Northern Finland Birth Cohort 1966）參與者在2012年接受46歲追蹤檢查時的資料，了解平時喝咖啡的量，與血液中的代謝物、心血管和代謝風險指標，以及性荷爾蒙濃度之間的關係。

最後納入分析的共有2,264人，其中47％為男性，包括2,194名喝咖啡者和70名不喝咖啡者。研究依照每天喝咖啡的量分成4組：不喝咖啡、每天1～2杯、每天3～4杯，以及每天5杯以上。

結果發現，喝咖啡較多的人，平均體脂率、脂肪量和內臟脂肪面積較低，骨骼肌量則較高。值得注意的是，這些差異不只是因為BMI不同造成的，因為4組人的BMI、腰圍和腰臀比相近，但身體組成仍有差別。

換句話說，單看BMI，可能看不出不同族群在身體組成上的差異；體脂、腹部脂肪和肌肉量等數值，反而能呈現更細微的不同。

此外，研究使用生物電阻抗分析（bioelectrical impedance analysis，BIA）測量身體組成。這種方法是根據體內水分和身體組織的導電情況，間接估算體脂和肌肉量。

不只脂肪，血液中的胺基酸也有差異

研究另一項值得注意的結果，是喝咖啡的量與支鏈胺基酸（branched-chain amino acids，BCAA）濃度之間有關。

研究發現，男性喝咖啡的量越多，異白胺酸、白胺酸和纈胺酸的濃度越低；女性則主要是白胺酸濃度較低。過去研究發現，如果血液中這類胺基酸長期維持較高濃度，可能與胰島素阻抗和第2型糖尿病風險增加有關。

不過，研究中觀察到的代謝變化並不全都朝同一個方向。在男性中，喝咖啡較多與空腹胰島素較低、喝下葡萄糖後的胰島素反應較低，以及胰島素阻抗指標較低有關；但同時也與部分LDL、IDL膽固醇數值和飽和脂肪酸比例較高，以及Omega-3脂肪酸和DHA較低有關。

因此，這項研究比較適合解讀為：不同喝咖啡量的人，可能有一組複雜的代謝差異，不能簡單說喝咖啡能全面改善代謝健康。

喝咖啡與性荷爾蒙的關係男女不同 男性受到影響的指標較多

研究團隊也發現，喝咖啡的量與性荷爾蒙之間有關，而且男性和女性呈現不同情況。

男性受到影響的指標較多。喝咖啡較多，與較好的血糖和胰島素相關數值、較高的總睪固酮和可利用睪固酮（bioavailable testosterone），以及較高的性荷爾蒙結合球蛋白（sex hormone-binding globulin，SHBG）濃度有關。

但男性的游離睪固酮（free testosterone）和游離雄性素指數（free androgen index，FAI）反而稍低。因此，不能簡單解讀為「喝咖啡會讓男性睪固酮升高」，因為不同荷爾蒙數值的變化方向並不完全相同。

SHBG會和睪固酮結合，因此SHBG升高時，總睪固酮和游離睪固酮可能出現不同變化。

女性的荷爾蒙變化則比較少，主要是喝咖啡較多與SHBG增加，以及游離睪固酮和游離雄性素指數降低有關；總睪固酮和可利用睪固酮則沒有明顯關係。

值得注意的是，研究團隊在分析荷爾蒙數值時，已將BMI、教育程度、吸菸、身體活動和酒精攝取量等因素納入考量。結果顯示，男性每天每多喝1杯咖啡，平均總睪固酮增加0.29nmol/L、SHBG增加0.57nmol/L；女性則主要是SHBG增加，以及游離睪固酮和游離雄性素指數降低。

咖啡可能影響荷爾蒙？研究找到值得繼續追查的方向

研究主要作者、奧盧大學博士研究員Luca Verroest表示，咖啡每天被數百萬人飲用，但科學界對咖啡與人體代謝、荷爾蒙之間的關係仍不十分了解。這項研究值得注意的地方是，即使把BMI和生活習慣等因素納入考量，研究人員仍看到咖啡攝取量與一組荷爾蒙數值有關，而且男性和女性的情況不完全相同。

這讓研究團隊推測，荷爾蒙變化可能是過去研究發現咖啡與代謝健康有關的其中一個原因。

不過，這項研究沒有要求參與者按照指定方式喝咖啡，也沒有長期追蹤增加咖啡攝取後，身體是否真的發生變化。因此，不能據此推論喝更多咖啡就能減脂、增肌或改善代謝。

芬蘭人本來就愛喝咖啡，研究結果能套用到其他人身上嗎？

芬蘭是全球喝咖啡量最高的國家之一，平均每人每年喝掉約11.8公斤咖啡。因此，芬蘭人是研究咖啡與健康關係的有趣對象。

但這也是解讀研究時需要注意的地方。研究資料來自特定出生世代和芬蘭人口，結果能不能直接套用到其他國家、不同年齡層或飲食習慣不同的人，仍需要更多研究確認。

研究中的咖啡攝取量由參與者自行填寫，而且問卷沒有統一「1杯」的容量，也沒有完整記錄咖啡豆種類、烘焙程度、沖泡方式，以及是否加牛奶或糖。因此，同樣填寫每天1杯咖啡，不一定代表攝取相同的咖啡因或其他咖啡成分。

研究團隊透過奧盧大學發布的資料表示，目前正利用動物實驗進一步找出答案，希望了解這些代謝和荷爾蒙差異，究竟是咖啡本身造成，還是咖啡中的某些成分造成；未來也希望進一步進行人體研究，直接觀察喝咖啡後是否真的會產生變化。

目前，這項研究比較適合被視為一個值得繼續研究的方向，而不是喝咖啡的新健康建議。不同喝咖啡量的人，在體脂、肌肉量、代謝物和性荷爾蒙數值上確實有差異，但現有結果還不足以證明咖啡能減脂、增加肌肉或改善荷爾蒙狀態，也不建議為了這些目的刻意增加咖啡攝取量。

審稿編輯：林玉婷

【參考資料】

Science Daily：Coffee drinkers have less fat, more muscle, and surprising hormone differences

Luca Verroest, Jari Jokelainen, Shalini Choudhary, Jaroslaw Walkowiak, Toni Karhu, Saranya Palaniswamy, Juha Auvinen, Marjo-Riitta Jarvelin, Karl-Heinz Herzig, Ghulam Shere Raza. Associations of habitual coffee intake with testosterone and cardiometabolic markers: the Northern Finland birth cohort 1966 study. European Journal of Nutrition, 2026; 65 (5)