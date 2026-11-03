無痛血尿竟是膀胱癌警訊 間歇性出血勿輕忽

小便出血卻不痛，別誤以為只是尿道感染，高雄長庚紀念醫院泌尿科主任羅浩倫醫師示警，「無痛性、間歇性血尿」是膀胱癌典型警訊，若因症狀自行緩解而輕忽，恐錯失黃金治療期。他也表示膀胱癌現在治療武器一線接一線出現，整體存活率較過去提升許多，可多與醫療團隊討論合適的精準用藥方案，都有機會長期控制病情、延長存活。

膀胱癌好發於高齡長者，男性發生率約為女性的 2.5 至 3 倍，逾 9 成屬高復發特性的「尿路上皮癌」。隨精準醫療發展，晚期膀胱癌已迎來抗體藥物複合體（ADC）等標靶新選擇，為癌友帶來新希望。羅浩倫表示，不同於泌尿道感染或結石常伴隨劇痛，膀胱癌出血無痛感且呈「間歇性」，常出現一、兩次便停止，易讓患者誤以為已痊癒而延誤就醫，過去晚期或轉移性膀胱癌若在化療或免疫治療後惡化，後續選擇有限。針對 HER2 陽性膀胱癌，「抗體藥物複合體（ADC）」是近年重要治療新趨勢，新一代 ADC 更具「旁觀者效應」，藥物可進一步作用於鄰近的癌細胞，有機會克服腫瘤異質性難題，穩定控制病情。