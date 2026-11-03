東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

溫度方面，吳聖宇說，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭等地高溫25至27度，新竹、苗栗、花蓮、台東等地高溫27至29度，台中以南到高屏地區高溫仍有29至31度。今晚到明天清晨在嘉義以北到宜蘭一帶空曠地區仍要注意18至20度低溫發生的機會，輻射冷卻較明顯的區域可能出現低於18度的低溫。

明天到周四天氣較穩定，僅迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲的天氣。北台灣溫度回升，苗栗以北到宜蘭一帶高溫27至29度，花東地區高溫28至30度，台中以南到高屏地區高溫有30至32度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭，以及花東縱谷內的空曠地區持續要留意輻射冷卻低溫出現的情況，低溫仍可能來到18至20度，日夜溫差比較明顯。

周六就是24節氣的立冬。他說，下一波東北季風增強的時間，預期會在周五，快的話可能從周四晚間就會逐漸開始，並且預期可能要一直影響到下周二左右。周五開始到下周二，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地降雨機會較高，溫度轉涼的幅度雖然預報沒有特別大，不過配合降雨，迎風面地區濕涼的感受應該會比較明顯一些，其他地方留意日夜溫差變化。

短期台灣附近受到東北季風強弱變化的影響為主，吳聖宇表示，雖然東北季風有時較強，但都還沒有看到有特別顯著的冷空氣或是有鋒面、短波槽等西風系統影響機會，因此比較有天氣變化的區域仍是以東北季風的迎風面為主，溫度也還沒有看到特別轉冷的機會，相對比較單純的秋季天氣預期還會再持續一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。