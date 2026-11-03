快訊

費半續挫3.37%、台積電領跌！台股一度下殺767點 44,400點關卡攻防戰

橘子買回家應把網袋拿掉！蒂頭位置怎擺才耐放 多數人都做錯了

iPhone Duo爆內螢幕破裂 三星廣告「神還原災情」狠酸蘋果

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。聯合報系資料照
今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。聯合報系資料照

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

溫度方面，吳聖宇說，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭等地高溫25至27度，新竹、苗栗、花蓮、台東等地高溫27至29度，台中以南到高屏地區高溫仍有29至31度。今晚到明天清晨在嘉義以北到宜蘭一帶空曠地區仍要注意18至20度低溫發生的機會，輻射冷卻較明顯的區域可能出現低於18度的低溫。

明天到周四天氣較穩定，僅迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲的天氣。北台灣溫度回升，苗栗以北到宜蘭一帶高溫27至29度，花東地區高溫28至30度，台中以南到高屏地區高溫有30至32度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭，以及花東縱谷內的空曠地區持續要留意輻射冷卻低溫出現的情況，低溫仍可能來到18至20度，日夜溫差比較明顯。

周六就是24節氣的立冬。他說，下一波東北季風增強的時間，預期會在周五，快的話可能從周四晚間就會逐漸開始，並且預期可能要一直影響到下周二左右。周五開始到下周二，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地降雨機會較高，溫度轉涼的幅度雖然預報沒有特別大，不過配合降雨，迎風面地區濕涼的感受應該會比較明顯一些，其他地方留意日夜溫差變化。

短期台灣附近受到東北季風強弱變化的影響為主，吳聖宇表示，雖然東北季風有時較強，但都還沒有看到有特別顯著的冷空氣或是有鋒面、短波槽等西風系統影響機會，因此比較有天氣變化的區域仍是以東北季風的迎風面為主，溫度也還沒有看到特別轉冷的機會，相對比較單純的秋季天氣預期還會再持續一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 立冬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

未來一周2波東北季風接力...北部低溫探21度 東部防較大雨勢

東北季風持續發威！北部低溫下探21度 「這5天」降雨機率增

東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

本周2波東北季風影響北部下午起降雨漸增 周五起再一波影響到周日

相關新聞

東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估周五至下周三為持續性強東北風，最新資料顯示，周日中南部與台灣天氣將出現短暫空檔。因此，冷空氣正式調整為兩波接力，而且下周一起的第二波強度更強、降溫更猛、水氣更多。

東亞預期暖冬？ 鄭明典：強聖嬰年的阿留申低壓有東移趨勢

「明顯的阿留申低壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出海平面氣壓分析圖，他表示，除了北極外，北半球兩個明顯的大低氣壓系統，太平洋北端的是很典型的阿留申低壓，大西洋測的是位置偏西的冰島低壓。

今年每3個颱風就有1強颱 專家曝強聖嬰年颱風活躍原因

今年每3個颱風中，就有1個是強颱。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署統計資料顯示，今年迄今，西北太平洋及南海海域計有30個颱風生成。其中，強烈颱風就占有10個。平均每3個颱風中，就有1個是強颱，比例算是偏高的年份。

東北季風接力今北東偶雨 吳德榮：明好轉周五又變天 將有熱帶擾動醞釀

東北季風影響，今中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大台北、東半部有局部短暫雨的機率。北台白天氣溫稍降，中南部白天熱，各地早晚涼。北部21至29度、中部19至33度、南部21至34度、東部21至31度。

看見藥師／黃彥儒 拍短影音衛教 帶藥師走進社區

大部分民眾對基層藥師的印象均停留在領藥、買藥，但藥師也提供用藥諮詢、健康照護及疾病預防等服務，對於國人健康照護的貢獻，比想像中還要重要。台北市藥師公會理事長黃彥儒鼓勵藥師，不要只在櫃台發藥，更應走進社區及民眾生活，成為值得信賴的健康夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。