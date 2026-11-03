東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估周五至下周三為持續性強東北風，最新資料顯示，周日中南部與台灣天氣將出現短暫空檔。因此，冷空氣正式調整為兩波接力，而且下周一起的第二波強度更強、降溫更猛、水氣更多。

未來10天的最新天氣轉折，賈新興說，未來兩波東北風最新時程，第一波自周四晚上至周六「立冬」，第二波更強、自下周一至下周四。第一波 冷空氣從山東半島南下，高溫變化不大，但迎風面水氣明顯變多。周日是轉折空檔，東北風短暫減弱，各地出現降雨空檔。第二波東北季風強度顯著偏強，冷空氣厚實且水氣豐沛，北台灣濕冷感會很明顯。

氣溫走勢大轉折，明後天飆30度高溫，下周一起降溫。他說，北部（台北）明天至周四，白天高溫再度回升到28至30度，但早晚低溫僅21至22度，空曠處18至19度，日夜溫差大。下周一起第二波發威，高溫將一路跌到20至25度，清晨夜間低溫將直接跌破20度，下探18至19度，體感轉為明顯濕冷。南部（高雄）目前白天高溫仍有30度左右，舒適微熱；但下周一起冷空氣南下同樣有感，白天高溫降至26至28度，早晚低溫降到22度。

迎風面將連日雨勢，尤其周五至周六宜蘭防大雨。賈新興表示，周六「立冬」，水氣增多，基隆北海岸、雙北山區、花蓮及台東有短暫雨。特別提醒，宜蘭地區降雨時間長，且有局部較大雨勢。下周一至下周三，受更強東北風影響，基隆北海岸、宜蘭及花蓮雨勢持續偏多。

賈新興並分析超過10天的長期趨勢，他說，最新模式顯示，11月14至15日華南與南方海面可能有水氣移入，屆時南部與台灣海峽降雨機率可能提高，需持續追蹤觀察。

周六就是24節氣的「立冬」，他針對生活養生叮嚀，補冬切忌過頭，現代人平時飲食營養已經非常充足，傳統薑母鴨、羊肉爐往往油脂與鹽分過高，進補一定要適量，切勿暴飲暴食增加心血管負擔。洋蔥式穿法，明後天白天回溫微熱、早晚偏涼，早出晚歸務必隨身攜帶薄外套。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。