今年每3個颱風就有1強颱 專家曝強聖嬰年颱風活躍原因

今年每3個颱風中，就有1個是強颱。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署統計資料顯示，今年迄今，西北太平洋及南海海域計有30個颱風生成。其中，強烈颱風就占有10個。平均每3個颱風中，就有1個是強颱，比例算是偏高的年份。

對應今年，又是強聖嬰年，林得恩表示，呈現出強聖嬰年份強烈颱風的活動，有較為活躍的特徵趨勢。這跟強聖嬰發展期間，由於西北太平洋季風槽會較偏東延伸，颱風生成位置平均也會跟著偏東有關。

他說，當颱風在較偏東的海域生成時，可能具有較長的海上發展路徑與停留在海上的時間。若垂直風切（約在5至15節或以下）、海水溫度（約在30至31度或以上）、海洋熱含量（100千焦／平方公分或以上）及其它大氣環境條件適合的話，如良好的向赤道和東向高層輻散外流，颱風持續增強的機會也將會增大，進而發展為強烈颱風。

從中央氣象署的統計資料來看，對應過去1997年及2015年強聖嬰年時，該年強颱生成的個數也分別在11個及9個。反觀，在5個強反聖嬰年份，如1998年、1999年、2007年、2010年、2020年的統計，該年的強颱數量都不會超過3個。

他說，顯見，強聖嬰年的強颱活動，的確有較為活躍的特徵趨勢。但，仍需考慮整體海洋與大氣環境等多重變因，及其交互作用的影響，颱風發展過程可是相當複雜的。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。