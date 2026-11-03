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東北季風接力今北東偶雨 吳德榮：明好轉周五又變天 將有熱帶擾動醞釀

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，今天大台北、東半部有局部短暫雨的機率。北台白天氣溫稍降，中南部白天熱，各地早晚涼。聯合報系資料照
東北季風影響，今天大台北、東半部有局部短暫雨的機率。北台白天氣溫稍降，中南部白天熱，各地早晚涼。聯合報系資料照

東北季風影響，今中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大台北、東半部有局部短暫雨的機率。北台白天氣溫稍降，中南部白天熱，各地早晚涼。北部21至29度、中部19至33度、南部21至34度、東部21至31度。

他說，明天、周四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五、周六另一波東北季風南下，迎風面轉有局部短暫雨，北台轉涼。周日、下周一東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一晚起東北季風再增強，迎風面降雨更明顯，天氣更涼。

關於煙花颱風消息，吳德榮表示，根據中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱煙花今天起逐漸轉北，再轉向東北大迴轉，並將逐漸減弱、變性。歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，煙花颱風系集平均路徑與路徑潛勢預測圖類似；系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性縮小。

近期是否還有颱風生成？他說，根據模式模擬顯示，期末在關島北方另有熱帶擾動醞釀，能否成颱待觀察。若成颱，仍然是大迴轉的路徑，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 吳德榮 中央大學

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