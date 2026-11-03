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看見藥師／黃彥儒 拍短影音衛教 帶藥師走進社區

聯合報／ 記者沈能元／專訪
台北市藥師公會理事長黃彥儒說，藥局不應只追求銷售，更應重視專業與信任。記者林伯東／攝影
台北市藥師公會理事長黃彥儒說，藥局不應只追求銷售，更應重視專業與信任。記者林伯東／攝影

大部分民眾對基層藥師的印象均停留在領藥、買藥，但藥師也提供用藥諮詢、健康照護及疾病預防等服務，對於國人健康照護的貢獻，比想像中還要重要。台北市藥師公會理事長黃彥儒鼓勵藥師，不要只在櫃台發藥，更應走進社區及民眾生活，成為值得信賴的健康夥伴。

讓藥師被看見 不只在櫃台發藥

為讓更多人看見藥師專業，黃彥儒上任後提出「看見藥師・健康台北」願景，積極推動「台北藥師短影音獎」、「台北藥師報導獎」、「家庭藥師」、「敬老點數在藥局」與「藥駕宣導」等，就是希望「讓藥師被看見」。

以台北藥師短影音獎為例，鼓勵藥師把專業知識變成大家聽得懂、願意分享的內容，成為用藥衛教的知識網紅，近期發布5支衛教短影音，其中3支超過50萬次觀看，「燕麥會吃了你的藥」、「柚子別配藥」等影片瀏覽量更是破百萬人次。

這也帶動了台北市藥師公會臉書追蹤人數，今年年初5000多人，如今增至1.4萬多人，黃彥儒強調，藥理專業也可以接地氣，盡量貼近眾人日常生活，才能改正眾多錯誤認知，例如不少民眾習慣將燕麥當成早餐，卻不知高纖食物可能影響甲狀腺等治療藥品吸收。

黃彥儒鼓勵藥師拍攝短影音進行衛教。記者林伯東／攝影
黃彥儒鼓勵藥師拍攝短影音進行衛教。記者林伯東／攝影

推健康台北 藥師走進生活

「看見藥師・健康台北」願景的第二個重點為「讓藥師走進生活」，黃彥儒指出，台北市自2016年起持續推動「家庭藥師」，盼市民能像擁有家庭醫師一樣，也有熟悉自己用藥狀況的藥師，迄今累積服務超過1.6萬人次，希望在既有基礎上深化用藥整合與追蹤。

面對人口老化，台北市藥師公會積極爭取「敬老點數在藥局」，黃彥儒說，北市敬老點數每月600點，但因通路不足，每月用完點數的長者僅約6%，希望愈來愈多藥局裝設悠遊卡感應設備。另一方面，公會正與悠遊卡公司協商優惠方案，希望社區藥局真正成為市民的好鄰居。

台北市藥師公會理事長黃彥儒。記者林伯東／攝影
台北市藥師公會理事長黃彥儒。記者林伯東／攝影

宣導藥駕風險 全年提供諮詢

在「藥駕宣導」方面，黃彥儒表示，不少合法藥品也可能影響駕駛能力，如某些感冒藥容易引起嗜睡，而安眠藥及部分肌肉鬆弛劑可能降低反應能力，部分降血糖藥物也可能造成低血糖，出現冒冷汗、手抖等症狀，某些降血壓藥物則可能引起頭暈，尤其剛開始服藥或調整劑量時更需注意。

為了讓更多駕駛人理解「藥駕」風險，藥師公會參考交通號誌概念，將用藥對駕駛的影響區分不同警示程度，即日起於NEWS98廣播電台早晚時段播放一分鐘衛教內容，提醒民眾注意用藥及行車安全。

「藥局不應只追求銷售，更應重視專業與信任。」黃彥儒說，自家社區藥局已開設12年，連續4500多天無休，提供溫暖的服務，專業用藥諮詢，甚至勸導民眾不要購買不適合的藥品、保健食品，這才逐漸建立起長期信任。

擔任理事長，事務繁重，黃彥儒仍提醒自己，必須持續運動，不因工作繁忙而懈怠，照顧好自己，才能照顧好社區民眾。

黃彥儒

●年齡：42歲

●現職：台北市藥師公會理事長、藥師公會全國聯合會發言人、保德明水藥局負責人

●執業地點：保德明水藥局（台北市中山區）

最想跟民眾說的一句話：

有用藥問題，別忘了問問身邊的藥師；藥師願意多聽一句、多關心一步，做您與家人長期信任的健康夥伴。

藥師 健康 黃彥儒 藥局 社區 願景

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