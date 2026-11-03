健康名人堂／面對終點 如何說再見

人因傷病面臨死亡威脅時，有時會出現複雜的倫理問題。究竟該繼續救？或者可以放手？但概括來說，人離去造成的影響，與決定的難易有關。所謂影響，可從國家陷入混亂、團體解離崩塌、家庭喪失支柱到感情不捨等。對於「還不能死」，醫護人員可能必須花費許多精神，說服家屬接受事實。

死亡禁忌 仍存在文化風氣

任何事況的決定雖然都有道德考量，但最基本的還是必須合法。台灣有「安寧緩和條例」與「病人自主權利法」，可預先表達意願，提供生命臨終時如何處置的法律基礎，當然部分解決了家屬與醫療團隊的困擾，但實際效果，離理想仍有距離。

科學進步，許多傳統禁忌已逐漸破除，但仍然存有一些，且也成為文化風氣中，難以打開心胸談論死亡的重大障礙。比如有些建築樓層還是跳過四，只因為「四」與「死」音接近；又如參加葬禮後返家，有人需要做些儀式，以避免鬼魂跟著回來，與此類似的忌諱，則是房子中若有人非自然死亡，房子就不容易賣出去，擔心冤靈徘徊等。

病人自主權利法 簽署率低

前述這些對死亡狀況的認知，或許可說沒有根據，但有些現象，的確非理智或科學可以完全解釋。基於感覺、情緒或心理的因素，導致討論死亡的議題往往被刻意忽略，從而也使國人少有建立預立遺囑的習慣，在人還健康時，就要去談身後事著實不易，簽署病人自主權利法的比率一直很低。

如何提升簽立病人自主權利法比率，或許釜底抽薪之計，是由各層面教育著手，但這需要時間，不是短期內可以看到效果。實務上，不容否認需要繳交相當費用也是個關鍵因素，只是該法需要一組團隊才能完整說明相關權責，人力與時間成本都很高，這個關卡需要集思廣益才能克服。

何謂無效醫療？ 複雜問題

曾在健保卡中註記「不施行心肺復甦術」的意願，有時遇到的狀況並不適用。比如說，雖是癌症末期，卻發生有機會治癒的胃出血或感染症，就不能因為對原病症表達了放棄治療的意願，就對另發的狀況不予處理。

大多數臨床實務，家屬都在不得已時才簽署同意書，但在此之前，一些可說無效的醫療處置，已都用到相當程度了。當然，所謂的「無效」處置，是從醫療角度看，但對家屬來說，若有必要延長「一息尚存」的狀態，那就不該直觀的說「無效」。

說服家屬接受事實，放棄無意義的處置，醫療人員的功力需要琢磨訓練，但所面對的狀況可能性很多，有時問題無論從倫理或法律層面都不能即刻解決，只能順其自然，無法計較病人意願、有效或無效、是否浪費的問題了。

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