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世界中風日 專家籲控制三高 掌握黃金救治期

聯合報／ 記者朱家儀／台北報導
台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與馬偕醫院，1日於淡水捷運站廣場舉辦「2026世界中風日園遊會活動」。 記者朱家儀／攝影
台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與馬偕醫院，1日於淡水捷運站廣場舉辦「2026世界中風日園遊會活動」。 記者朱家儀／攝影

為響應世界中風日，台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與馬偕醫院，11月1日於淡水捷運站廣場舉辦「2026世界中風日園遊會活動」，現場官員與專家齊聚。聯合報慢病好日子也於現場安排快問快答遊戲與民眾互動衛教，共同呼籲國人重視三高控制、掌握中風急救的黃金期

國健署副署長林莉茹說，腦中風為國人第四大死因，每42分鐘就有1人死於腦中風。因此將免費成人健檢年齡下修至30歲，鼓勵民眾善用健檢了解自身狀況，透過飲食與運動落實健康生活。

台灣腦中風學會理事長陳龍強調，高血壓、高血糖與高血脂會使中風風險增加2至2.9倍，每年有15%至20%的腦中風發生於年輕族群；雖然約三分之二民眾知道「微笑、舉手、說你好」辨識口訣，但發作時不到10%的人會立即撥打119，無法及早啟動醫院端的綠色通道，讓病人到院後更快速獲得救治，顯示急救識能仍有落差。學會期盼推動119綠色通道使用率及急性期妥善治療率，雙雙達到80%以上。

台灣腦中風病友協會理事長林信光表示，協會適逢成立20周年，更深入社區推動高風險長者免費5分鐘頸動脈超音波篩檢，提早察覺動脈硬化與心房顫動，至今已服務逾千位民眾。馬偕醫院副院長陳裕仁則強調「預防勝於治療」，期盼將衛教知識與健康生活型態帶入每個家庭。

為提倡中風急救正確觀念，聯合報慢病好日子連續4年響應園遊會擺攤。今年針對調查發現民眾的健康識能落差，精心設計「中風神反應｜黃金治療時間大挑戰」翻牌快問快答遊戲，吸引許多民眾熱情挑戰。期望建立正確中風救治觀念，於症狀發生第一時間立即撥119，為自身或家人掌握中風治療的黃金時間。

三高 中風 國健署 馬偕醫院 健康 黃金期

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