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朱記牛肉麵「整隻蟑螂在泡湯」顧客噁心到發抖！店員竟回：請你吃小菜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾爆料在朱記牛肉麵中出現蟑螂。圖/擷取自朱記餡餅粥店粉絲頁
民眾爆料在朱記牛肉麵中出現蟑螂。圖/擷取自朱記餡餅粥店粉絲頁

太恐怖！一名網友於threads上發文，指出今日（11月2日）在知名連鎖餐廳「朱記」美麗華店食用牛肉麵與燙青菜，已經快吃完時，竟然在牛肉麵碗裡發現「一隻完整的蟑螂」。該名網友也指出，當下非常反胃、噁心，而且現場工作人員最後處理的方式竟是「請吃小菜」。隨著事件曝光，網友們也表示「會有一隻蟑螂代表環境根本就不乾淨」、「美麗華的朱記是最難吃的朱記」

根據該名網友的照片，可看見整隻蟑螂浸泡在牛肉麵湯當中。文章中也表示，發現完整的蟑螂之後，當下真的非常反胃、噁心，甚至嚇到手都在發抖。請現場人員過來確認時，工作人員自己也嚇了一跳。同時貼文還表示，「店員拿著這碗有蟑螂的牛肉麵，圍在一起討論，最後提出的處理方式竟然是：『請我吃小菜，不用錢。』我真的無法理解這樣的處理方式。」

文章内也指出，最後店家還是收取青菜的費用，扣除有蟑螂牛肉麵的費用。該網友也表示「從頭到尾，我感受到的不是店家對食品衛生問題的重視，也不是對消費者的歉意，而是好像只要招待一份小菜，就能把這件事情帶過。」並指出「我想問的是，消費者在餐點中吃到蟑螂，難道店家認為招待一份小菜就算處理完畢了嗎？這不是服務態度好不好的問題，而是最基本的食品衛生與消費者安全問題。」

在該則貼文留言區，發文網友更表示「我一離開店家馬上大吐特吐，超級噁心我真的發瘋」其他網友則表示「同一天應該大家都吃到了泡過蟑螂的湯」、「原來美麗華的朱記也喜歡用強哥入菜」、「完了，我上週我才去吃了鮮蝦餛飩麵」

牛肉麵 蟑螂 店員

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