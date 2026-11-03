健康你我他／想看AI影劇 先設好時間

進入科技數位化時代，人手一機，方便攜帶不受時間空間限制。切換觀看各種影音平台變得十分便利，而各種影音生成面貌也更加多元多變，尤其近年結合AI科技，從科幻到豪門恩怨，甚至歷史古裝穿越劇等素材層出不窮，滿足各種使用族群的偏好。

不論是使用YouTube影音平台，或者直接下載App，都可以方便快速瀏覽觀看。短影音著重視覺刺激效果與劇情節奏快速，致使大腦在短時間產生大量的多巴胺，讓人欲罷不能，極易讓使用者不自覺地一部接著一部觀看而沉溺其中。

但身處任何事物，過與不及總是不好，當今運用AI科技生成各式影音短劇，可謂新時代數位傳播創意展現，但其高強度互動特性，很容易讓人不小心沉迷其中而不自覺上癮。

一旦發生網路成癮，勢必會導致打亂原本的生活步驟，影響生活作息及社交活動，甚至可能產生身心不適等症狀，如焦躁不安、睡眠障礙、專注力降低等副作用，屆時必須進一步尋求醫療協助。

最好的控管方式，就是做好時間管理，事先設定好觀看AI影劇的時間，做好妥適的安排，將休閒活動與日常作息作出明顯的區隔，避免產生互相排擠的不良效應，如此也才能讓生活有序，避免生活失衡甚至影響身心健康。