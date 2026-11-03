調查報導／荒廢多年 台肥基隆廠突活化改土資場

本報接獲讀者爆料，指出台肥於二○二三年初曾爆發將南港C4廢土偷倒到基隆廠事件；事隔三年，台肥竟擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，由台肥副總經理黃瑞楨向市府遊說；而且此案在台肥內部完全沒有立案，台肥作法有高度爭議。爆料者也質疑，台肥相關高層過去爭議頗多，只因與民進黨高層關係好，才逐步升官。

對此基隆市政府證實，今年六月黃瑞楨拜會市府，與副市長方定安談論台肥未來整體規畫時，即提出預設立土資場構想。不過當時市府即表示，傾向在此設數據中心。市府認為土資場爭議頗高，請台肥提供更完整計畫。

七月提計畫 擬建土石資源產業鏈

後來台肥在七月提供「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫，具體將土資場設立納入其中，並宣稱土資場是要「處理廠區內氨土的地質改良，另協助處理田寮河等汙泥清淤工程」，並建立土石資源產業鏈。

不過對台肥提案，基市府已表達明確反對，認為應朝數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。

稱改善土質 三年前購土堆置至今

另外，本報於調查期間，使用無人機勘查台肥基隆一廠內部現況。發現台肥二○二三年宣稱要改善土質購入的沃土，疑似仍堆積原地，並未用於土地改良。

對此有基隆市府官員私下質疑，設立土資場的用意，是否意在處理這批「出不去」的廢土，試圖「非法轉合法」？

台肥未定案 卻積極遊說基隆市府

對於相關質疑，台肥副總經理鍾俊銘表示，「目前台肥尚無任何正式核定的開發計畫」，相關構想均仍處於初步提案及可行性研議階段，並非台肥已決定推動的方案。鍾俊銘也強調，C4廢土案與基隆廠購土「屬於兩個不同事件」。

至於為何尚未定案就找基隆市府遊說？以及為何三年前購置的沃土仍放置原地？台肥並未具體回應。

葫蘆裡賣什麼藥 台肥基隆一廠已荒廢多年，卻在今年七月向基隆市府提計畫，擬活化資產改為土資場（圖）。圖／取自台肥資產活化簡報