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流感、新冠疫苗 單月打585萬劑

聯合報／ 記者沈能元葉德正／連線報導

流感新冠疫苗打氣超旺，十月總計施打五八五萬劑，「左流右新」第二階段於昨天開打，施打對象為五十至六十四歲的健康成人。衛福部分別在新店萬家福、全聯南港旗艦店召開記者會，全聯於全國一二○家指定門市設立接種站，萬家福、樂家康則設置卅九處接種站，民眾採買時，可就近接種。

疾管署長羅一鈞昨出席「左流右新、護肺顧心」接種記者會，與知名藝人梁赫群一起挽袖接種，羅表示，十月開打迄今，流感疫苗接種超過四五○萬劑，新冠疫苗一二八萬劑，較去年同期增加。近期流感疫情雖逐漸下降，但仍有兩周流行期，選戰白熱化，人潮聚集、掃街及造勢活動頻繁，民眾務必做好個人防護。

疾管署統計，去年至今全國累積一九八六例流感重症，十八歲以下兒少重症個案破百，造成十三名幼童及青少年死亡，台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，流感症狀來得突然且嚴重，若孩子呼吸急促或呼吸困難、嘴唇發紫或發藍、意識改變、不易喚醒、活動力明顯下降，或高燒持續七十二小時，應儘速就醫。

台灣兒童感染症醫學會攜手流感衛教大使李多慧推出衛教影片「多慧出擊，流感出局」，提醒家長面對兒童流感，應及早治療，當孩子出現疑似流感症狀，建議於四十八小時內就醫，由醫師評估合適治療。

全聯南港店昨上午九時開打，但八時已有不少民眾排隊，截至上午十時三十分，號碼牌已發到六百多號。衛福部次長莊人祥說，已與全聯合作十年疫苗接種，接種疫苗者均可獲得二顆蘋果、二顆芭樂及一瓶礦泉水等健康禮。

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