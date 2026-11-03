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AI假照？被指涉代刀 中榮神外部長喊告
台中榮總神經外科日前才爆發代刀風波，兩名涉案主任和三名廠商都被判刑但宣告緩刑，不過，風波並未平息。社群Threads前天有影片指，擔任中榮神經醫學中心副主任的神經外科部部長鄒錫凱涉及「代刀」行為。中榮證實接獲檢舉，鄒錫凱昨否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路ＰＯ文者及造謠者。中市衛生局依法送檢偵辦。
台中榮總前主任楊孟寅與鄭文郁二○二三年起放任醫材廠商代刀，台中地院今年九月一審依違反醫師法判刑。楊獲刑一年四月、鄭一年二月，皆緩刑四年；三名廠商判刑八月至一年、緩刑三年。法官斥責其等將人命當作商品，檢方正研議上訴。
Threads網友「nightspark227」十一月一日公開二分八秒影片，內容影射中榮某部長由醫材廠商人員參與內視鏡操作，畫面包含疑似院內談話及手術室影像。
鄒錫凱回應此一質疑，他表示嚴正否認，並指中榮早在十年前就規定廠商進入手術室要戴粉紅紙帽，但網路照片的背景被馬賽克，不是中榮手術室，懷疑照片是ＡＩ造假，準備提告網路ＰＯ文者及相關造謠人士。
鄒錫凱說，他昨天上午帶四醫師出國，到土耳其伊斯坦堡參加亞太頸椎醫學會議及演講，但對方卻趁他出國無法即時說明，丟出抹黑造謠影片，心態可議。
中榮回應，日前接獲檢舉，並針對網友指控，已交由政風調查，目前在查核事證中。台中市衛生局指出，針對新增事證內容將依法另案移送偵辦，以釐清相關事實。
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