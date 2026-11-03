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調查報導／台肥風波選戰攻防 謝國樑童子瑋互嗆

聯合報／ 記者游明煌／調查報導

台肥先前位於基隆二廠的六合停車場續租風波，已成選戰攻防話題；此次基隆一廠擬設土資場爭議，再成焦點。基隆市長謝國樑說，「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」。民進黨市長候選人童子瑋則說，「土地所有權人本來有土地處理方式的決定權」，質疑謝國樑「講這種話不太道德」。

今年八月，台肥基隆二廠委外經營的六合停車場，因租約到期，台肥遲未提供土地租約證明文件給營運業者，市府未核發停車場新申請案，近六百輛大型遊覽車、汽車停車位的停車場恐關，引爆基隆人怒火。後來基隆市議會議長、代表民進黨參選基隆市長的童子瑋出面協調，台肥才出具土地使用同意書，市府因此核發停車場登記證，也因此讓台肥和六合停車場案蒙上政治色彩。

對於這兩起事件，謝國樑表示，台肥公司原來預計要在六合停車場蓋大客車的驗車場，政策上和基隆市政府意見有些不同，市府是希望蓋社會住宅；對於台肥基隆一廠，台肥要做汙泥土資廠，但市府希望能做AI數據中心，兩件事雙方意見大不相同，都向台肥表明不可行。

謝國樑說，台肥七月向市府提出基隆一廠朝土資場規畫構想，但「我不能接受」，八月爆發六合停車場續租爭議，對手協調後又恢復續租，質疑「國營事業為童子瑋助選」。

謝國樑進一步表示，「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」。他說，台肥一廠未來應朝AI園區發展，「不要變成棄土場」。

童子瑋對此則表示，台肥是土地所有權人，有土地處理方式決定權，如何和市府合作都是他們之間的溝通，他現在是議長，並沒有他的角色，他也沒有獲知訊息。但他認為，謝國樑說「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」是不道德的論述。

童子瑋說，台肥並不需要在這時候與議會溝通，但他相信自己的協調能力「比謝國樑好一百倍」，市府每次和其他單位溝通時，如果不順時就對外放話。他強調，如果當選大家可以好好溝通，如果覺得設土資場不好就會跟台肥說不妥，不需要用政治性語言對外放話。

謝國樑 童子瑋 選戰

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