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調查報導／台肥副總 黃瑞楨爭議中升官

聯合報／ 記者李柏澔／調查報導

台肥擬在曾爆發偷倒廢土爭議的基隆一廠設立土資場，引發高度爭議。有內部員工爆料，此案推手、台肥副總黃瑞楨與民進黨高層關係密切。其間人事糾葛與角力，甚至涉及民進黨的「英系」與「賴系」之爭。

熟知內情的台肥前員工表示，蔡英文於二○一六年就任總統前，國會已於二月換屆，這三個月空窗期，給了國營事業時間張羅布局。國營事業的台糖總公司設在台南，賴清德總統時任台南市長，也是台南的政治明星，有意讓自己的人進到台糖；但賴系與英系並不合，準備執政的英系當然不會將缺給讓出來。因此後來台糖董事長位置給了與蔡英文交好的資源循環台灣基金會董事長黃育徵，時任農委會副主委的陳吉仲則接任台肥董事長，賴系的手伸不進來。

但同年底陳吉仲突然辭去台肥董座，「台肥防線」因此出現漏洞。當時賴系的子弟兵見縫插針，由賴清德「台南幫」一員的成功大學企管系教授康信鴻接任董事長，自此台肥就一直是新潮流與賴系的禁臠。台肥「基隆土資廠案」的推手、現任副總黃瑞楨，當時是台肥資產處長；當時管理土地與資產處理的副總，則是現任的董事長張滄郎。而康、黃兩人都是成大人，即使黃在台肥南港基地廢棄土方處理上有所爭議，但如今黃成為台肥副總，台肥要這樣百無忌憚的亂搞其實完全不意外，被內部檢舉也絕非空穴來風。

不過對於黃瑞楨的人事爭議，台肥表示，黃瑞楨於台肥服務廿餘年，熟悉台肥公司業務，升任副總一案，是經過公司提名程序，並獲董事會通過。

台肥 台糖 基隆

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