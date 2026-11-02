鋰電池3年釀數百起爆炸起火傷清潔隊員 環境部將訂指引納管

家中許多常見的電子產品與日常用品都含有鋰電池，例如手機、平板、電腦、行動電源、藍牙耳機等，除可能因老化產生內部短路而自燃外，民眾也可能不清楚鋰電池回收方式而直接丟垃圾車，結果爆炸造成清潔隊員受傷和釀成火災。環境部長彭啓明今透露，最快明年第一季推出將推出鋰電池安全管理計畫與管理指引。

鋰電池廣泛應用於各類3C產品與電動車輛，然而，若存放不當、遭遇外力破壞，或直接丟入垃圾車，易因擠壓與短路引發起火甚至爆炸，嚴重威脅居家及第一線清潔隊員的安全。

彭啓明今出席「115年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊表揚大會」受訪指出，根據2022年到2024年統計，光3年內因鋰電池起火案件就超過300件，也造成不少清潔隊員受傷，因此環境部將推動「鋰電池安全管理行動計畫」，包含業者的回收責任、鋰電池回收、火災事故處理方式等，已邀請專家學者對此研議，相關指引最快明年第一季可以提出。

環境部提醒，所有含有鋰電池的產品，無論大小，都應妥善分類回收，不可與一般垃圾混放，以免在垃圾車壓縮或運輸過程中發生火災，若民眾不確定某件產品是否含有鋰電池，建議查看產品說明書或詢問販賣業者。

至於民眾常接觸的3C產品，含鋰電池的3C用品應妥善分類，以絕緣膠帶封貼正負電極防止接觸短路，並主動交付給合法的回收管道，包含量販店、超級市場、連鎖便利商店、通信或攝影器材零售業、清潔隊資源回收車，或合法之廢乾電池回收及處理業者。