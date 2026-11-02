颱風薔琵農損逾7億元 農作物被害面積9454公頃

台中榮總神經外科年初爆發代刀風波，2名涉案主任和3名廠商都被判刑，但宣告緩刑。昨天網路Threads又有影片傳出，指中榮神經醫學中心副主任、神經外科部長鄒錫凱有「代刀」行為。衛福部表示，上月15日於部長信箱接獲檢舉，22日發文至台中市衛生局要求行政調查。鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。

2026-11-02 18:16