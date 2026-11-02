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颱風薔琵農損逾7億元 農作物被害面積9454公頃

中央社／ 台北2日電

颱風薔琵造成農業災情，農業部統計，到今天下午5時，農損金額達新台幣7億785萬元，全台農作物被害面積9454公頃。

農業部發布新聞稿，經農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料至下午5時，農業產物及民間設施估計損失共7億785萬元。

農產損失部分，農業部統計，農作物被害面積9454公頃，被害程度21%，換算無收穫面積1967公頃，受損作物主要為蒜頭，其次為釋迦、椪柑、落花生及番石榴。

縣市受損情形，農業部說，以雲林縣損失1億5695萬元最多，其次是台東縣1億103萬元、台中市8797萬元、宜蘭縣8108萬元、屏東縣損失5105萬元。

另有畜產損失55萬元，受損畜禽主要為雞；民間設施損失估計2億1136萬元，包括：農田流失及埋沒、水平棚架網室及塑膠布溫網室受損、畜禽設施毀損、漁船筏及定置網損害。

農業部持續彙整更新災情報告資料。

農損 颱風 釋迦

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