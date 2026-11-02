ITF旅展周五登場！台灣觀光協會估參展人數將成長 國旅正衝新高峰

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，受到國際燃油附加費及國際局勢影響，團費較去年同期略漲，但業者指出，國人旅遊熱度不減，觀察到消費情況呈現「撿便宜」、「高單價主題深度遊」的雙軌化K型趨勢；台灣觀光協會也表示，目前國人全年累積國旅逾2億旅次，創造逾5640億元觀光產值，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館1館登場，走過40年的ITF，今年升級全新名稱與品牌定位，呼應「世界旅人，台灣啟程」策展主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40周年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。台灣正展開一場「國旅的文化復興」，據統計，目前國人平均一年國旅高達11.65次，全年累計超過2億旅次，創造逾5640億元產值，相較20年前高鐵通車時的每年6次、30年前不到4次，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

簡余晏指出，去年ITF總共36萬多人，今年一定會大幅成長，因為早鳥票開賣後就比去年成長10％以上，除了國人最喜歡的日本遊程，預估今年歐洲遊程國人也會非常喜歡，觀察到過去國人逛旅展喜歡CP值高遊程及打折餐券，如今發現愈年輕的消費者越會買高單價、有特色的行程。

為呼應旅遊轉型，簡余晏說，今年參展單位也展現跨界與創新能量，本屆旅展不再只強調CP值，更推出眾多高單價、高度創新、具深度意義的主題遊程。

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，今年ITF由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，本屆匯聚123個國家與城市，規模躍居亞洲最大。她指出，台灣人口僅2300萬，2025年出國達1895萬人次、國旅突破2億人次，出境旅遊更是全球20大旅遊大國之一，強調「只要國旅做得好，國際觀光客就會好」。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40周年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。圖／台灣觀光旅遊協會提供