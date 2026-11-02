快訊

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

「一切取決於美方」 伊朗自稱釋善意：若美同意訴求 最快2天內重啟荷莫茲海峽

老化「比一般人更嚴重」…學者研究習近平身體狀況：下機出現環狀步態

聽新聞
0:00 / 0:00

ITF旅展周五登場！台灣觀光協會估參展人數將成長 國旅正衝新高峰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館1館登場。圖／台灣觀光旅遊協會提供
全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館1館登場。圖／台灣觀光旅遊協會提供

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，受到國際燃油附加費及國際局勢影響，團費較去年同期略漲，但業者指出，國人旅遊熱度不減，觀察到消費情況呈現「撿便宜」、「高單價主題深度遊」的雙軌化K型趨勢；台灣觀光協會也表示，目前國人全年累積國旅逾2億旅次，創造逾5640億元觀光產值，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館1館登場，走過40年的ITF，今年升級全新名稱與品牌定位，呼應「世界旅人，台灣啟程」策展主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40周年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。台灣正展開一場「國旅的文化復興」，據統計，目前國人平均一年國旅高達11.65次，全年累計超過2億旅次，創造逾5640億元產值，相較20年前高鐵通車時的每年6次、30年前不到4次，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

簡余晏指出，去年ITF總共36萬多人，今年一定會大幅成長，因為早鳥票開賣後就比去年成長10％以上，除了國人最喜歡的日本遊程，預估今年歐洲遊程國人也會非常喜歡，觀察到過去國人逛旅展喜歡CP值高遊程及打折餐券，如今發現愈年輕的消費者越會買高單價、有特色的行程。

為呼應旅遊轉型，簡余晏說，今年參展單位也展現跨界與創新能量，本屆旅展不再只強調CP值，更推出眾多高單價、高度創新、具深度意義的主題遊程。

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，今年ITF由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，本屆匯聚123個國家與城市，規模躍居亞洲最大。她指出，台灣人口僅2300萬，2025年出國達1895萬人次、國旅突破2億人次，出境旅遊更是全球20大旅遊大國之一，強調「只要國旅做得好，國際觀光客就會好」。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40周年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。圖／台灣觀光旅遊協會提供
台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40周年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。圖／台灣觀光旅遊協會提供

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭強調，只要國旅做得好，國際觀光客就會好。圖／台灣觀光旅遊協會提供
ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭強調，只要國旅做得好，國際觀光客就會好。圖／台灣觀光旅遊協會提供

國旅 旅展 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026 ITF 旅展將登場 航空祭最低76折、長線旅遊最高省2萬元

2026 ITF旅展長汎假期破盤優惠 讓旅客省錢很有感

五福ITF旅展接單看增兩成 寒假春節進單達五成

雄獅寒假春節銷售達七成 ITF 旅展業績力拚雙位數成長

相關新聞

東北季風持續發威！北部低溫下探21度 「這5天」降雨機率增

明天持續受到東北季風影響，北東水氣增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，東北季風影響期間，北台灣白天高溫下降、低溫下探21度，周三、周四高溫短暫回升，周四晚間至下周一第2波東北季風增強，北東再轉濕涼。

《龍藏經》掀觀展熱潮 故宮規畫北院常設展、南院開放庫房

故宮《龍藏經》展覽受到關注，吸引民眾排隊參觀。故宮博物院長蕭宗煌今天在立法院教育及文化委員會表示，未來南院國寶館將成為108函《龍藏經》的常駐場所，並規畫開放庫房，讓民眾看見整套典藏的規模；北院也將設置小型常設展區，讓民眾有機會持續欣賞《龍藏經》之美。

中榮再傳代刀爭議...衛福部上月接獲投訴 神外部長鄒錫凱否認並將提告

台中榮總神經外科年初爆發代刀風波，2名涉案主任和3名廠商都被判刑，但宣告緩刑。昨天網路Threads又有影片傳出，指中榮神經醫學中心副主任、神經外科部長鄒錫凱有「代刀」行為。衛福部表示，上月15日於部長信箱接獲檢舉，22日發文至台中市衛生局要求行政調查。鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

民眾購買魚肉、禽畜產品，最擔心吃下禁用藥物殘留。衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定，合格率99.3%。5件違規產品全是魚類，包括午仔魚、黃花魚及龍虎斑，分別檢出不得檢出的還原型孔雀綠或還原型結晶紫，相關業者及養殖戶已遭地方政府裁罰，最高罰款12萬元。

珍奶一杯漲到200元！盧秀燕籲政府重視民生物價問題

餐飲業營運成本持續攀升，春水堂宣布11月1日起調整餐點及飲品價格，北區珍珠奶茶調漲至200元、御品牛肉麵漲至315元。台中市長盧秀燕今天呼籲政府應該更重視民生物價議題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪資沒有等比例調高，但是物價節節高漲的痛苦。

ITF旅展周五登場！台灣觀光協會估參展人數將成長 國旅正衝新高峰

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，受到國際燃油附加費及國際局勢影響，團費較去年同期略漲，但業者指出，國人旅遊熱度不減，觀察到消費情況呈現「撿便宜」、「高單價主題深度遊」的雙軌化K型趨勢；台灣觀光協會也表示，目前國人全年累積國旅逾2億旅次，創造逾5640億元觀光產值，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。