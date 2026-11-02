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環境部提3碳費費率方案未達共識 彭啓明估新費率明年出爐

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，預估明年碳費的新費率就會出爐，現階段仍須時間討論。記者李柏澔／攝影
彭啓明表示，預估明年碳費的新費率就會出爐，現階段仍須時間討論。記者李柏澔／攝影

環境部今下午舉辦今年第二次碳費費率審議會，會中針對費率是否調升、調升幅度等進行討論。本次審議會中，環境部提出一般費率與優惠費率均調升、兩者均不調升，以及僅調升一般費率，優惠費率維持現行費率等3大方案，不過今日審議會並未達到共識。環境部長彭啓明則表示，預估明年新費率就會出爐。

氣候署變遷署長蔡玲儀會後表示，本次審議會就現行費率的檢討、是否調升以及企業自主減量計畫執行成效進行討論，這次環境部特別提出三大討論方向，分別為暫不調整費率，一般及優惠費率均維持現狀；方案二則為僅調整一般費率，優惠費率維持不變；方案三則是一般及優惠費率均調整。

蔡玲儀指出，3種方案均有委員支持，不過委員認為還是要提出更具體的規劃，以及調整的時程，這樣才能提供相關的調整數據，最後委員並未達成共識，環境部也將安排下次的審議會討論。

環境部長彭啓明表示，如果同時提高碳費費率，傳統產業多數排碳量不算大，因此傳產的反彈會很大，科技產業則覺得費率這麼低不怎麼有意思，然而貿然調高費率仍會對傳產造成壓力，從產業均衡角度來看，總量管制排放交易（ETS）會是個好方法，所以預計今年12月試行1年的ETS，讓20家企業先行示範。

彭啓明指出，根據過去審議會的經驗，第2階段費率可能會在第3次的審議中調高，只要委員們有共識就會往下走，但看來明年會出爐，因為時間也差不多了。

據了解，今部分委員主張暫不調整，應關切碳費上路後產業國際競爭力、企業經營負擔及既有減碳投資規畫；多位委員建議採僅調整一般費率，促使未提出自主減量計畫者願意投入轉型，但對於已承諾並開始投資進行減量者維持優惠費率。

此外，另部分委員則認為，應採一般費率與優惠費率同步調整，提升整體碳定價約束強度。

彭啓明 碳費 環境部

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