孩子染流感恐傳全家...醫：家庭傳染風險最高38% 有症狀48小時內就醫

秋冬季節，流感病毒活躍，不僅成人，兒童流感也需要重視。兒童感染症醫學會理事長邱政洵說，新冠疫情過後，流感的流行出現變化，雖然以往也有夏季流感，但會逐漸趨緩，直到秋冬季起，並延續到隔年春天。但今年夏季流感一直持續到現在。去年1月至今年10月初，罹患流感重症約1986人，18歲以下死亡14人。

邱政洵說，兒童罹患流感後症狀較為嚴重，可能出現發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、全身無力等，部分患者更可能併發肺炎、腦炎、心肌炎、繼發性感染或神經系統疾病，甚至導致死亡。尤其5歲以下幼兒、慢性肺病、代謝性疾病、心血管、腎臟、肝臟、神經肌肉疾病、免疫功能低下與肥胖，都是流感併發重症需要特別留意的族群。

除了孩子重症風險，校園與家庭傳播鏈也不容忽視。邱政洵表示，流感傳染性強，主要透過飛沫傳播，兒童白天在學校、安親班與課後活動中接觸同儕，若疑似流感未及早處理，可能造成班級或校園群聚；回家後又接觸爸媽、手足、祖父母，若家中有幼兒、長者、孕婦、慢性病或免疫力低下者，照護壓力與重症風險都可能被放大。

邱政洵說，研究指出，家庭是流感二次傳染的高風險場所，家庭接觸者二次感染風險最高可達38%，顯見兒童流感防護應從個人延伸到家庭與校園，若孩子出現疑似流感症狀，應把握48小時內及早就醫。

他表示，近期門診接獲一名8歲男童已發燒7天，媽媽帶著兒子就醫，檢查男童有咳嗽、流鼻涕，但沒有肌肉痠痛，結果男童媽媽也一直咳嗽、有痰，症狀似乎比兒子還嚴重，研判媽媽被兒子傳染，兒子開始發燒後約第4、第5天，媽媽也開始咳嗽，明顯個家庭傳播案例。

「流感不是感冒。」兒童感染症醫學會榮譽理事長李秉穎說，許多人都有此誤解，但流感治療有時間性，症狀出現後愈早評估，愈能掌握治療時機，家長不要只讓孩子吃退燒藥在家觀察，若懷疑是流感應及早就醫，由醫師依年齡、體重、症狀、病程與風險評估適合治療方式。

韓籍啦啦隊員李多慧擔任流感衛教大使，今出席衛教活動分享，她長期在球場應援、拍攝與活動工作中，經常處在人潮密集、團隊合作緊密的環境，更能感受到呼吸道症狀不能輕忽，呼籲應重視流感的預防及治療。

兒童感染症醫學會理事長邱政洵說，兒童罹患流感後症狀較為嚴重，症狀可能出現發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、全身無力等症狀，部分患者更可能併發肺炎、腦炎、心肌炎、繼發性感染或神經系統疾病，甚至導致死亡。記者沈能元／攝影