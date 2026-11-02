東北季風持續發威！北部低溫下探21度 「這5天」降雨機率增

明天持續受到東北季風影響，北東水氣增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，東北季風影響期間，北台灣白天高溫下降、低溫下探21度，周三、周四高溫短暫回升，周四晚間至下周一第2波東北季風增強，北東再轉濕涼。

曾昭誠說，未來一周受2波東北季風影響，今、明2天（2、3日）東半部、恆春半島有局部短暫降雨，東半部須留意較大雨勢，桃園以北有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星降雨。

周三、周四白天（4、5日）環境風場轉為東風，為第1波東北季風減弱、第2波東北季風增強的空檔，水氣較少，但迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，午後南部山區有零星降雨。

周四晚間至下周一（5至9日）第2波東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，午後南部山區也有零星降雨。

溫度部分，曾昭誠指出，東北季風影響期間，北台灣白天高溫降到24至26度，早溫低溫約21、22度，周三、周四白天空檔期間，高溫回升到28至30度，南部高溫變化不大，白天高溫約28至32度，低溫約22至24度。

另外，曾昭誠提及，煙花颱風強度持續減弱，今晚至明天減弱為輕度颱風，並朝日本南方海面前進，之後轉向東北，對台灣沒有影響，但今天至周五基隆北海岸、東半部、恆春半島須留意長浪。