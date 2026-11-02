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同志酒吧遭司法搜索引發關注 中華人權協會發表六點聲明

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
近期台北市同志酒吧遭警方執行搜索，引發各界關注與討論，中華人權協會今發表聲明，強調平權不等於特權，並發表六點聲明。圖／中華人權協會提供
近期台北市同志酒吧遭警方執行搜索，引發各界關注與討論，中華人權協會今發表聲明，強調平權不等於特權，並發表六點聲明。圖／中華人權協會提供

近期台北市同志酒吧遭警方執行搜索，引發各界關注與討論，中華人權協會今發表聲明，強調平權不等於特權，檢視近期同志酒吧遭搜索相關事件，網路上出現諸多不實與未經證實的假訊息，嚴重誤導社會輿論、煽動對立，此現象令人感到憂心。中華人權協會發表六點聲明如下：

一、多元族群權益為本會長期關心的重點，本會明確支持性別平權，並高度重視未成年人的權益與安全保護。性別平權是現代法治社會的重要價值，任何性傾向與性別認同者均應享有平等的人權尊嚴與法律保護。

二、但我們必須強調「平權不等於特權」。檢視近期同志酒吧遭搜索相關事件，網路上出現諸多不實與未經證實的假訊息，嚴重誤導社會輿論、煽動對立，此現象令人感到憂心。

三、若公民對警方的執行過程或違法搜索爭議存有異議，應遵循合法合憲的司法程序進行救濟，而非透過未經求證的媒體意見干擾治安機關依法執行職務。

四、本次檢警執行搜索，乃由檢察官指揮偵辦，台北市政府與行政機關依法均無干預權限，否則司法獨立將備受質疑。

五、但不幸的是，此一依法採行的搜索作為，卻被渲染為特定行政機關對特定族群的打壓，不僅不符事實，也傷害法治國家的精神。

六、警方在執法過程中是否不當，內政部警政署與台北市政府均已展開檢討與調查。本會呼籲社會各界回歸理性，讓爭議透過司法程序妥為審理與釐清。本會本於一貫立場，也將持續監督政府是否恪守法治原則，達到保障基本人權與社會安全的機制。

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