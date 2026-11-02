影／連辦18年…全國餐旅服務賽遭少子化、缺工夾擊 參賽卻逆勢反增

「2026台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」10日於日月潭登場，該賽事創辦至今18年，由學生及從業人員競技「整床」及「托盤」，是全台僅存的餐旅服務全國賽。但受少子化及缺工影響，原擔心參賽人數減少，未料今年參與組數逆勢成長。

南投縣旅館商業同業公會指出，為提升全國觀光餐旅業的整體服務品質，並強化產官學接軌及在職交流，該公會自2008年創辦該賽事，從縣內賽事逐步擴大至全國，成為觀光、餐旅相關科系學生與從業人員每年競技及交流觀摩的重要舞台。

該公會理事長李吉田說，該賽事在「王品盃」停辦後，成為全台僅剩的餐旅服務全國賽，每年舉辦提供競技交流平台變成了責任，一路下來至今也邁入第18年，而比賽有「整床」與「托盤」兩大項目，分為高中職、大專校院及在職等3組別。

只是隨著少子化、餐旅服務業缺工嚴重等影響，學校端相關科系減少，在職組有恐因餐廳、旅館等缺工派不出人，公會一度擔心，全國餐旅服務競賽參與組數可能減少，甚至逐年走下坡，未料今年參賽狀況仍相當不錯，參與組數還逆勢成長。

李吉田表示，由於該賽事已打出口碑，成為全國且唯一的指標性競賽，獎狀更由南投縣政府頒發，對學生升學、從業人員升遷轉職等均正面效益，因此今年參賽狀況不輸往年，去年參賽組數80多組，今年逆勢突破90組近200名選手競技。

而「2026台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」10日於日月潭瑞居渡假飯店登場，今天在南投縣政府一樓大廳舉辦記者會宣傳，副縣長王瑞德說，南投為觀光大縣，期盼結合專業餐旅服務，吸引更多國內外旅客走進南投，帶動地方觀光產業發展。

「2026台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」10日於日月潭登場，今在南投縣政府大廳舉辦記者會。記者賴香珊／攝影

「台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」邀集全國餐旅科系學生及從業人員進行「整床」與「托盤」兩大項目競技。記者賴香珊／攝影

「台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」邀集全國餐旅科系學生及從業人員進行「整床」與「托盤」兩大項目競技。記者賴香珊／攝影

「2026台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」10日於日月潭登場，今在南投縣政府大廳舉辦記者會。記者賴香珊／攝影

「台灣旅館節－全國餐旅服務競賽」邀集全國餐旅科系學生及從業人員進行「整床」與「托盤」兩大項目競技。記者賴香珊／攝影