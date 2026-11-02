鋰電池火災3年逾300起 循環管理擬116年啟動

環境部長彭啓明今天說，3年來全台鋰電池造成的火災已超過300起，環境部正研擬相關指引，預計明年第1季發布並啟動鋰電池循環管理。

彭啓明出席環境部「115年金環獎頒獎典禮」，接受媒體聯訪時，談到鋰電池應用日益普及，因擠壓或老化引發的火災事故頻傳，成為焚化爐與掩埋場的安全隱憂。

過去3年，全台灣累計發生超過300起與鋰電池相關的火災事故，日本等地也面臨類似挑戰。

彭啓明說，目前一般消費性電子產品所使用的鋰電池，包含手機、行動電源、手持電風扇及無線耳機等，缺乏完善的後端處理規範與明確法源，導致回收與處理過程存在漏網之魚，甚至曾發生民眾將過熱電池泡水導致更嚴重爆炸的危險情況。

彭啓明表示，環境部已注意到鋰電池管理不足的問題，正整合化學物質管理署、資源循環署、環境管理署及內政部消防署共同處理，未來並規劃納入經濟部。

彭啓明說，將規劃推動鋰電池的全生命週期管理，涵蓋從源頭生產者責任、網路販售管道管制、消費者使用指引，到末端清潔隊員的安全保護與去化處理。目前已針對保護清潔隊員召開專家會議，並參考日本、韓國、德國、美國、新加坡等7至8個國家的策略，預計明年第1季發布指引，並啟動循環管理。