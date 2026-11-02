快訊

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

「一切取決於美方」 伊朗自稱釋善意：若美同意訴求 最快2天內重啟荷莫茲海峽

老化「比一般人更嚴重」…學者研究習近平身體狀況：下機出現環狀步態

聽新聞
0:00 / 0:00

鋰電池火災3年逾300起 循環管理擬116年啟動

中央社／ 台北2日電

環境部長彭啓明今天說，3年來全台鋰電池造成的火災已超過300起，環境部正研擬相關指引，預計明年第1季發布並啟動鋰電池循環管理。

彭啓明出席環境部「115年金環獎頒獎典禮」，接受媒體聯訪時，談到鋰電池應用日益普及，因擠壓或老化引發的火災事故頻傳，成為焚化爐與掩埋場的安全隱憂。

過去3年，全台灣累計發生超過300起與鋰電池相關的火災事故，日本等地也面臨類似挑戰。

彭啓明說，目前一般消費性電子產品所使用的鋰電池，包含手機、行動電源、手持電風扇及無線耳機等，缺乏完善的後端處理規範與明確法源，導致回收與處理過程存在漏網之魚，甚至曾發生民眾將過熱電池泡水導致更嚴重爆炸的危險情況。

彭啓明表示，環境部已注意到鋰電池管理不足的問題，正整合化學物質管理署、資源循環署、環境管理署及內政部消防署共同處理，未來並規劃納入經濟部。

彭啓明說，將規劃推動鋰電池的全生命週期管理，涵蓋從源頭生產者責任、網路販售管道管制、消費者使用指引，到末端清潔隊員的安全保護與去化處理。目前已針對保護清潔隊員召開專家會議，並參考日本、韓國、德國、美國、新加坡等7至8個國家的策略，預計明年第1季發布指引，並啟動循環管理。

鋰電池 火災 彭啓明

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

碳費費率調整 彭啓明憂大幅拉高費率影響傳產生存

乾燥季森林火災風險升 籲全民「三不」一旦引火罰60萬、燒森林10年刑責

叫車平台納管引發討論 學者質疑法源不足、專家認有助保障乘客

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

相關新聞

東北季風持續發威！北部低溫下探21度 「這5天」降雨機率增

明天持續受到東北季風影響，北東水氣增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，東北季風影響期間，北台灣白天高溫下降、低溫下探21度，周三、周四高溫短暫回升，周四晚間至下周一第2波東北季風增強，北東再轉濕涼。

《龍藏經》掀觀展熱潮 故宮規畫北院常設展、南院開放庫房

故宮《龍藏經》展覽受到關注，吸引民眾排隊參觀。故宮博物院長蕭宗煌今天在立法院教育及文化委員會表示，未來南院國寶館將成為108函《龍藏經》的常駐場所，並規畫開放庫房，讓民眾看見整套典藏的規模；北院也將設置小型常設展區，讓民眾有機會持續欣賞《龍藏經》之美。

中榮再傳代刀爭議...衛福部上月接獲投訴 神外部長鄒錫凱否認並將提告

台中榮總神經外科年初爆發代刀風波，2名涉案主任和3名廠商都被判刑，但宣告緩刑。昨天網路Threads又有影片傳出，指中榮神經醫學中心副主任、神經外科部長鄒錫凱有「代刀」行為。衛福部表示，上月15日於部長信箱接獲檢舉，22日發文至台中市衛生局要求行政調查。鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

民眾購買魚肉、禽畜產品，最擔心吃下禁用藥物殘留。衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定，合格率99.3%。5件違規產品全是魚類，包括午仔魚、黃花魚及龍虎斑，分別檢出不得檢出的還原型孔雀綠或還原型結晶紫，相關業者及養殖戶已遭地方政府裁罰，最高罰款12萬元。

珍奶一杯漲到200元！盧秀燕籲政府重視民生物價問題

餐飲業營運成本持續攀升，春水堂宣布11月1日起調整餐點及飲品價格，北區珍珠奶茶調漲至200元、御品牛肉麵漲至315元。台中市長盧秀燕今天呼籲政府應該更重視民生物價議題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪資沒有等比例調高，但是物價節節高漲的痛苦。

ITF旅展周五登場！台灣觀光協會估參展人數將成長 國旅正衝新高峰

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，受到國際燃油附加費及國際局勢影響，團費較去年同期略漲，但業者指出，國人旅遊熱度不減，觀察到消費情況呈現「撿便宜」、「高單價主題深度遊」的雙軌化K型趨勢；台灣觀光協會也表示，目前國人全年累積國旅逾2億旅次，創造逾5640億元觀光產值，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。