查獲環保犯罪所得76億 彭啓明：違法代價傾家蕩產

環境部與法務部合作查緝環保犯罪，112年8月至今查獲犯罪所得累計新台幣76億元，移送法辦2147人，環境部長彭啓明今天強調，破壞環境零容忍，違法者付出的代價就是傾家蕩產。

環境部今天舉辦「115年金環獎頒獎暨全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊表揚大會」。彭啓明與法務部長鄭銘謙共同頒發「查緝環保犯罪金環獎」及「查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊獎」，表揚18名執法人員及5個績優團體。

彭啓明肯定基層同仁執行環境查緝任務的辛勞與奉獻，他說，透過法務部、內政部、農業部與環境部等四部會跨域合作，從112年8月環境部成立至今，共破獲163件重大環保犯罪案件，移送法辦2147人，查獲犯罪所得累計達76億元。

彭啓明強調，環境犯罪零容忍，環境部基本態度就是讓破壞環境者付出為傾家蕩產的代價，得不償失。

彭啓明提到，環境部持續推動科技執法，爭取預算並運用AI加強查緝，但歹徒利用AI更厲害，未來需進一步提升偵查工具與資訊串聯速度，以更快速、集中的方式突破未知犯罪樣態，從源頭全面斬斷環境犯罪鏈。

彭啓明說，「資源循環推動法」與「廢棄物清理法」，將於明年開始實施。修法採取輔導與重罰並行的策略，會藉由加重裁罰使違法者付出代價，環境部也將持續作為全國檢警環查緝團隊的堅實後盾。

鄭銘謙說，環保執法方向已從單純查緝朝向預防追溯並重的系統化執法發展，並結合人工智慧技術進行勾稽與輔助查緝，有效壓制濫墾山林、盜採砂石及非法回填營建廢棄物等違法行為。

鄭銘謙說，檢察機關不僅要將不法之徒繩之以法，目前更著力於強力追討不法所得並拍賣查扣的大型作案機具與車輛。透過剝奪犯罪工具與收益，使不肖業者無利可圖，徹底拔除其再次危害環境的能力。

鄭銘謙說，面對環保犯罪，未來依舊充滿挑戰，需要大家一起努力，遏止不法分子危害台灣的青山綠水。