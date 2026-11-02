快訊

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

「一切取決於美方」 伊朗自稱釋善意：若美同意訴求 最快2天內重啟荷莫茲海峽

老化「比一般人更嚴重」…學者研究習近平身體狀況：下機出現環狀步態

聽新聞
0:00 / 0:00

查獲環保犯罪所得76億 彭啓明：違法代價傾家蕩產

中央社／ 台北2日電

環境部與法務部合作查緝環保犯罪，112年8月至今查獲犯罪所得累計新台幣76億元，移送法辦2147人，環境部長彭啓明今天強調，破壞環境零容忍，違法者付出的代價就是傾家蕩產。

環境部今天舉辦「115年金環獎頒獎暨全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊表揚大會」。彭啓明與法務部長鄭銘謙共同頒發「查緝環保犯罪金環獎」及「查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊獎」，表揚18名執法人員及5個績優團體。

彭啓明肯定基層同仁執行環境查緝任務的辛勞與奉獻，他說，透過法務部、內政部、農業部與環境部等四部會跨域合作，從112年8月環境部成立至今，共破獲163件重大環保犯罪案件，移送法辦2147人，查獲犯罪所得累計達76億元。

彭啓明強調，環境犯罪零容忍，環境部基本態度就是讓破壞環境者付出為傾家蕩產的代價，得不償失。

彭啓明提到，環境部持續推動科技執法，爭取預算並運用AI加強查緝，但歹徒利用AI更厲害，未來需進一步提升偵查工具與資訊串聯速度，以更快速、集中的方式突破未知犯罪樣態，從源頭全面斬斷環境犯罪鏈。

彭啓明說，「資源循環推動法」與「廢棄物清理法」，將於明年開始實施。修法採取輔導與重罰並行的策略，會藉由加重裁罰使違法者付出代價，環境部也將持續作為全國檢警環查緝團隊的堅實後盾。

鄭銘謙說，環保執法方向已從單純查緝朝向預防追溯並重的系統化執法發展，並結合人工智慧技術進行勾稽與輔助查緝，有效壓制濫墾山林、盜採砂石及非法回填營建廢棄物等違法行為。

鄭銘謙說，檢察機關不僅要將不法之徒繩之以法，目前更著力於強力追討不法所得並拍賣查扣的大型作案機具與車輛。透過剝奪犯罪工具與收益，使不肖業者無利可圖，徹底拔除其再次危害環境的能力。

鄭銘謙說，面對環保犯罪，未來依舊充滿挑戰，需要大家一起努力，遏止不法分子危害台灣的青山綠水。

彭啓明 環保 所得

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

碳費費率調整 彭啓明憂大幅拉高費率影響傳產生存

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

首場環保證照電腦測驗正式放榜 成績公告時程減半

李遠推千里文化森林 盼把樹種回來文化找回來

相關新聞

東北季風持續發威！北部低溫下探21度 「這5天」降雨機率增

明天持續受到東北季風影響，北東水氣增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，東北季風影響期間，北台灣白天高溫下降、低溫下探21度，周三、周四高溫短暫回升，周四晚間至下周一第2波東北季風增強，北東再轉濕涼。

《龍藏經》掀觀展熱潮 故宮規畫北院常設展、南院開放庫房

故宮《龍藏經》展覽受到關注，吸引民眾排隊參觀。故宮博物院長蕭宗煌今天在立法院教育及文化委員會表示，未來南院國寶館將成為108函《龍藏經》的常駐場所，並規畫開放庫房，讓民眾看見整套典藏的規模；北院也將設置小型常設展區，讓民眾有機會持續欣賞《龍藏經》之美。

中榮再傳代刀爭議...衛福部上月接獲投訴 神外部長鄒錫凱否認並將提告

台中榮總神經外科年初爆發代刀風波，2名涉案主任和3名廠商都被判刑，但宣告緩刑。昨天網路Threads又有影片傳出，指中榮神經醫學中心副主任、神經外科部長鄒錫凱有「代刀」行為。衛福部表示，上月15日於部長信箱接獲檢舉，22日發文至台中市衛生局要求行政調查。鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

民眾購買魚肉、禽畜產品，最擔心吃下禁用藥物殘留。衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定，合格率99.3%。5件違規產品全是魚類，包括午仔魚、黃花魚及龍虎斑，分別檢出不得檢出的還原型孔雀綠或還原型結晶紫，相關業者及養殖戶已遭地方政府裁罰，最高罰款12萬元。

珍奶一杯漲到200元！盧秀燕籲政府重視民生物價問題

餐飲業營運成本持續攀升，春水堂宣布11月1日起調整餐點及飲品價格，北區珍珠奶茶調漲至200元、御品牛肉麵漲至315元。台中市長盧秀燕今天呼籲政府應該更重視民生物價議題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪資沒有等比例調高，但是物價節節高漲的痛苦。

ITF旅展周五登場！台灣觀光協會估參展人數將成長 國旅正衝新高峰

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，受到國際燃油附加費及國際局勢影響，團費較去年同期略漲，但業者指出，國人旅遊熱度不減，觀察到消費情況呈現「撿便宜」、「高單價主題深度遊」的雙軌化K型趨勢；台灣觀光協會也表示，目前國人全年累積國旅逾2億旅次，創造逾5640億元觀光產值，顯示台灣國旅正衝上新高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。