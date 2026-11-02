中榮再傳代刀爭議...衛福部上月接獲投訴 神外部長鄒錫凱否認並將提告

台中榮總神經外科年初爆發代刀風波，2名涉案主任和3名廠商都被判刑，但宣告緩刑。昨天網路Threads又有影片傳出，指中榮神經醫學中心副主任、神經外科部長鄒錫凱有「代刀」行為。衛福部表示，上月15日於部長信箱接獲檢舉，22日發文至台中市衛生局要求行政調查。鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。

衛福部醫事司專委郭威中說，部長信箱接獲檢舉後，該案於上月22日發文至台中市衛生局，已由衛生局進行調查，目前尚未收到最終結果。台中市衛生局指出，今年9月已有鄒錫凱相關爆料，並依法移送台中地方檢察署偵辦，針對此次再有新增的事證內容，將依法另案移送地檢署偵辦，以釐清相關事實。

郭威中說，衛福部今年8月公布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫院內醫療器材商人員進入手術室，不可以直接接觸病人，或直接操作會接觸病人的醫療器材，或其他涉及病人處置行為。違者將依「醫師法」規範，若醫師有不當行為，可處10萬至50萬元罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。

台中榮總已傳出2起廠商代刀事件，是否會針對該院積極訪查。郭威中說，今年初中榮事件爆發後，醫策會已針對病人安全、醫療品質輔導訪查，並於上周再次前往針對病人安全、醫療品質、管理層面等進行追蹤輔導訪查，並觀察有無改善，而台中市衛生局也針對此案件進行調查。

鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。對此，郭威中說，此將由檢調單位調查，而若有關於醫師、醫院違法事證等，希望民眾可以向衛福部檢舉進行查辦。