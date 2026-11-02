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桃機北跑道11月歲修 夜間巡場時段「不影響航班起降」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃機公司將於11月3日辦理北跑道歲修，利用例行夜間關閉跑道時段進行，預計7個工作日完成。圖／桃機公司提供
桃機公司將於11月3日辦理北跑道歲修，利用例行夜間關閉跑道時段進行，預計7個工作日完成。圖／桃機公司提供

桃園機場旅運量持續成長，今年旅運量已於10月13日突破4000萬人次，高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。為持續優化營運服務品質，桃機公司將於11月3日辦理北跑道歲修，利用例行夜間關閉跑道時段進行，預計7個工作日完成，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場營運。

根據統計，桃園機場今年旅運量已於10月13日突破4000萬人次，航機起降共達20萬7656架次，面對高頻次的航班起降，跑道定期維護更顯重要；飛航安全是機場營運的首要核心價值，透過此次歲修讓跑道以最佳狀態迎接耶誕跨年及春節旅運高峰。

機場公司指出，本次北跑道歲修規畫預計於11月3日啟動，利用飛航指南公告凌晨1時至清晨6時30分跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時的既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，排定於11月非周末假日的單數日施工。每日施工前均會就天候狀況等再評估確認，若經評估天候不佳或航班較多，則當日將暫緩施工。

機場公司表示，跑道歲修為每年例行作業，已多次邀集民航局飛航服務總台、各航空公司、地勤公司及施工單位等召開工程協調會議，並保守估計以國慶連假疏運最大航班量進行營運影響評估，逐一確認各項執行環節，並成立專案小組強化橫向聯繫、即時協調施工作業，確保施工期間航班起降正常。

桃機公司將於11月3日辦理北跑道歲修，利用例行夜間關閉跑道時段進行，預計7個工作日完成。圖／桃機公司提供
桃機公司將於11月3日辦理北跑道歲修，利用例行夜間關閉跑道時段進行，預計7個工作日完成。圖／桃機公司提供

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