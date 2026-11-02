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前女優濱崎真緒遭下藥…驗出4毒「無色無味」難察覺 營養師教6招保命

香港01／ 撰文／程譽恩
前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒，1日凌晨時在夜場工作期間疑遭人「下藥」。聯合報系資料照
前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒，1日凌晨時在夜場工作期間疑遭人「下藥」。聯合報系資料照

日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao）昨日（11月1日）凌晨時在香港尖沙咀夜場工作期間，疑遭人「下藥」，送院後被驗出其體內對4種藥物呈陽性反應，須入加護病房（ICU）留院。市民節日聚餐、在夜店酒吧狂歡在所難免，但要慎防飲料被有不良企圖者下藥。

營養師高敏敏早前曾於facebook專頁發文指出，有些中樞神經抑制劑如GHB、FM2，本身可能無色、無臭、難以從飲料外觀察覺，被下藥不一定喝得出來，容易一開始誤以為只是喝醉，若飲料曾離開過視線範圍，更要帶多一分警覺。

高敏敏同時教大家，若突然出現異常嗜睡、頭暈站不穩、噁心嘔吐等10個症狀，都有可能被下藥，此時可用6招自救，包括立刻停止飲用、馬上找可信任的人及盡快就醫等。

什麼是GHB？

GHB（γ-羥丁酸）俗稱「迷姦水」、「G水」、「聽話水」、「乖乖水」或「液態搖頭丸」，在台灣被列為第二級管制藥品及第二級毒品

台灣衛生福利部食品藥物管理署資料顯示，GHB可能呈現澄清、無臭、無味的液體，也容易溶入飲料，使用後約15分鐘就可能出現不良反應，包括：昏睡、暈眩、噁心、嘔吐、暫時性記憶喪失、心搏變慢、痙攣、呼吸抑制，嚴重甚至昏迷。劑量愈高，中樞神經抑制與呼吸抑制的危險也可能愈明顯。

什麼是FM2？

FM2是Flunitrazepam（氟硝西泮），俗稱「十字架」、「羅眠樂」，屬於苯二氮䓬類（Benzodiazepines）類的中樞神經抑制劑與安眠藥，在台灣被列為第三級管制藥品。

FM2具有鎮靜、催眠作用，也可能造成嗜睡、反應能力下降以及記憶受影響。

台灣食藥署研究資料指出，尿液檢驗時可偵測其主要代謝物7-aminoflunitrazepam。

在香港GHB及FM2屬危險藥物 等同海洛因及古柯鹼等毒品

2001年10月起，香港已將GHB及FM2納入法例第134章《危險藥物條例》附表1所管制，等同於海洛因及古柯鹼等毒品，非法進出口、製造、供應及管有GHB均屬違法。販運及非法製造GHB及FM2最高可被判終身監禁及罰款500萬元。

身體若現10個異常症狀可能被下藥

台灣營養師高敏敏於facebook貼文提醒，要記住身體突然出現的變化，如果原本意識清楚，卻突然變得異常嗜睡、頭暈站不穩、噁心嘔吐、視覺異常、反應變慢、意識混亂、說話異常、記憶斷片，甚至出現失去意識或呼吸異常，不要只把它當成「喝醉了」，尤其是喝的量與身體反應明顯不成比例時，更要提高警覺。

若懷疑被下藥，要緊記6件事：

1. 立刻停止飲用：

不要再喝手上的酒、飲料或來源不明的液體。

2. 馬上找可信任的人：

告訴朋友、店員或現場工作人員「我突然很不舒服，懷疑可能被下藥」，切忌不要獨自離開，更不要跟不熟的人走。

3. 不要自己「解毒」：

不要催吐、狂灌水、灌咖啡或自行服藥，這些方法無法可靠地把藥物「解掉」反而可能增加其他風險。

4. 保留可能的證據：

剩下的飲料、杯子、瓶子先不要丟；記下喝了什麼、時間、地點，以及從什麼時候開始出現異常。

5. 盡快就醫：

直接告訴醫護人員「我懷疑自己可能被下藥」，讓醫護依狀況進行評估與必要的檢驗。

6. 意識不清、叫不醒、抽搐、呼吸異常立即報警：

這已經不是睡一下就好的情況，如果同時懷疑遭到性侵害，應盡快到醫院診療、驗傷及採證。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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文章授權轉載自《香港01》

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