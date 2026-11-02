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未來一周2波東北季風接力...北部低溫探21度 東部防較大雨勢

中央社／ 台北2日電
氣象署表示，未來一周2波東北季風接力，首波自今天起影響到明天，北部低溫探21度，東部和恆春半島降雨明顯，其中東部防局部較大雨勢，另一波東北季風5日晚間增強，迎風面有雨。圖／AI生成
氣象署表示，未來一周2波東北季風接力，首波自今天起影響到明天，北部低溫探21度，東部和恆春半島降雨明顯，其中東部防局部較大雨勢，另一波東北季風5日晚間增強，迎風面有雨。圖／AI生成

氣象署表示，未來一周2波東北季風接力，首波自今天起影響到明天，北部低溫探21度，東部和恆春半島降雨明顯，其中東部防局部較大雨勢，另一波東北季風5日晚間增強，迎風面有雨。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天東北季風增強，影響至明天，東半部和恆春半島降雨明顯，其中東半部明天慎防局部較大雨勢。

曾昭誠提到，桃園以北也會有零星降雨機會，但大致上以多雲為主，而新竹以南為多雲到晴，僅午後南部山區有零星陣雨。

4日東北季風減弱，將持續到5日白天，曾昭誠指出，都是較偏東風的天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，整體雨勢較為趨緩，其他地區多雲到晴，但午後南部山區仍有零星陣雨。

曾昭誠表示，5日晚間起另一波東北季風再次增強，可能會至少影響到9日，桃園以北、東半部、恆春半島有雨，而新竹以南維持多雲到晴，午後南部山區同樣有零星陣雨。

氣溫部分，曾昭誠指出，未來一周2波東北季風南下過程，北部、宜蘭白天高溫約攝氏24到26度，稍微偏涼，夜晚清晨低溫約21、22度，而4日、5日東北季風減弱，北部、宜蘭高溫預計回升到28至30度左右。

曾昭誠表示，其他像是在中南部、花東地區，不太受到冷空氣影響，夜晚清晨低溫約21到25度，白天高溫約28至31、32度。

颱風方面，曾昭誠指出，中度颱風煙花打轉應該已經結束，強度也在持續減弱，未來一段時間將持續朝著日本南方海面前進，再轉東北遠離，預計對日本、台灣都沒有影響。

東北季風 低溫 恆春 氣象署

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