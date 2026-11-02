李多慧憶兒時生病 醫揭抗病毒藥降低近3成家庭傳播

韓籍啦啦隊員李多慧化身流感衛教大使，分享兒時生病經驗，籲及時就醫重要性；醫師提醒兒童是流感重症高風險族群，更是高傳播者，抗病毒藥不僅降低危害，更能減少近3成家庭傳播。

據疾管署統計顯示，從114年10月1日至115年9月30日，全台已累積1889例流感重症，其中18歲以下兒少重症個案破百，並累積14例死亡。疾管署發言人林明誠今天上午說明，流感最快下週宣布流感脫離流行，即使疫情脫離流行期，重症及死亡風險不減。

台灣兒童感染症醫學會攜手李多慧擔任流感衛教大使，她今天記者會說，小時候生病總有爸爸、媽媽在身邊照顧，「一直以為這是當然的事」，長大才知道這不是當然的，爸爸媽媽真的非常辛苦，提醒家長當孩子身體不適，一定要到醫院看醫師，這是最重要的。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，今年流感疫情自8、9月起延燒至今，流感可能產生併發症，影響腦部、肺部及心臟，嚴重時會危及生命，其中腦炎與心肌炎對兒童的威脅尤其值得注意，5歲以下幼兒屬於高風險族群，尤其2歲以下嬰幼兒更應提高警覺。

邱政洵提醒，兒童感染流感後無發展成重症，仍可能成為重要病毒傳播者。孩子在幼兒園感染後，再將病毒帶回家中，許多家庭採三代同堂的生活型態，若爺爺、奶奶感染發展為重症，甚至死亡風險較高。家長外出工作、長輩參與社區活動，病毒進一步向外擴散。

邱政洵說，校園與家庭是流感傳播鏈中的兩大關鍵場域，就像將石頭投入水中產生漣漪，兒童是傳播網絡的中心之一，若能降低孩子感染及傳播病毒的機會，就有助於阻斷後續的家庭與社區傳播。家庭是流感二次傳染的高風險場所，家庭接觸者的二次感染率最高達38%。

「流感不是感冒。」台灣兒童感染症醫學會榮譽理事長李秉穎說，流感主要侵犯下呼吸道，一般感冒則多屬於上呼吸道感染，鼻病毒等常見感冒病毒沒有特效藥，但流感已有抗病毒藥物可供治療，不只著重於退燒，更降低體內病毒量，降低重症、死亡風險。

李秉穎表示，流感治療關鍵在於發病後48小時內，越早接受抗病毒藥物治療，越有助於降低重症與死亡風險。根據相關研究，每延遲一天接受治療，死亡風險就可能增加23%，更有助於降低近3成的家庭內流感傳播風險，減少病毒在家中擴散，保護其他家庭成員。