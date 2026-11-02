罕病認定43件僅10件過關...病友用藥、長照困難多 厚生會籲改革審查制度

罕見疾病患者不僅面臨疾病折磨，從取得罕病資格、藥物治療到長期照顧，更有重重關卡。厚生會罕見疾病權益促進委員會今舉行會議，委員康照洲指出，台灣雖有罕病專法、健保及相關補助制度，但病友從疾病認定、藥物核准到實際取得治療，耗費漫長時間。

2023年至2026年6月，全台有43件罕病認定申請，僅10件獲准列入，通過率約23.3%，厚生會呼籲政府檢討審查標準，讓病友及早獲得治療與照顧。

康照洲表示，部分疾病即使已在國外被認定為罕病，在台灣仍遲遲無法通過審查，令人質疑現行認定機制的透明性與一致性。尤其取得罕病資格，攸關醫療補助、重大傷病保障及特殊藥物取得，若認定程序過於冗長，可能讓病友錯失治療時機。

根據會議資料，43件申請案中，32件暫不列入罕病，另1件須補件或修正後再審。未獲認定的原因，包括遺傳基因角色尚未確定、疾病存在多種亞型，以及已有健保給付支持性治療等。厚生會建議，應隨基因檢測技術進步滾動修訂標準，建立透明且一致的重新審查機制，並為急迫個案設置快速審查通道。

除了醫療資源，長照不足也是罕病家庭沉重負擔。罕病基金會調查30個病友團體、涵蓋3725名服務病友發現，長照服務使用率偏低，其中照顧服務使用率僅25.33%，喘息服務14.67%，長照機構更只有10.67%。26個團體反映服務時間缺乏彈性，23個團體指出缺乏家庭照顧者津貼，另有21個團體反映居家照顧時數不足。

今年6月，一名罹患「夏柯－馬利－杜斯氏症」的何文輝，隨著疾病惡化，逐漸失去行動及生活自理能力，因長期承受病痛與照顧資源不足的困境，最後遠赴瑞士結束生命。立法院厚生會副會長王正旭表示，這起令人遺憾的案例，凸顯台灣長照制度及病人自主權益保障仍有改善空間。

罕見疾病基金會執行長陳冠如指出，現行「病人自主權利法」第14條第1項第5款採疾病名稱逐一公告方式，目前列有12種疾病，其中僅10種屬公告罕病，難以涵蓋不同疾病患者的實際痛苦與需求。建議改採「臨床功能群組化」機制，依病人臨床狀況評估適用資格，而非僅以病名決定，保障符合條件患者的醫療自主權。

針對長照3.0，厚生會提出六大改革方向，包括強化罕病照護專業訓練、建立照顧者津貼及有薪照顧假、改革失能評估、增加彈性服務時數、提供聘僱外籍看護家庭補助，以及增設適合重度罕病患者的住宿型照護機構。

康照洲強調，罕病權益保障不應只是讓病人「有藥可用、有病可醫」，更應讓患者在疾病每個階段，都能獲得適切照顧、充分支持及應有尊嚴。