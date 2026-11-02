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接住送行者情緒 禮儀公司獲工作生活平衡獎

中央社／ 台北2日電

殯葬從業人員長期陪伴家屬面對親人離世，除了繁雜的禮儀事務，情緒也易受影響，有禮儀公司看見員工需求導入心理支持課程、接住送行者情緒，獲得勞動部工作生活平衡獎。

勞動部今天舉行工作生活平衡獎頒獎典禮，弘願禮儀公司以「會照顧自己的人，才有力量陪伴他人」，為員工規劃心理支持課程，獲得今年工作生活平衡獎項中的「幸福創意措施」獎項，也是今年獲獎企業中人數最少的公司。

弘願禮儀公司營運總監涂瀞云為公司第二代經營者，秉持父母創業堅持「人文關懷」理念，她加入經營約2至3年後，就開始思考如何將心理支持資源導入職場，盼關注第一線員工在工作中承受的心理壓力。

涂瀞云表示，有員工在疫情期間加入公司工作，由於個性溫暖、擅長安慰人，那名員工工作表現一直受到家屬肯定，沒想到後來卻突然提離職，進一步了解後才發現，這名員工每次陪伴家屬送走往生者，都會跟著家屬一起哭泣，面對不同家庭的悲傷反應，也經常受到情緒感染。

涂瀞云說，長期下來，那名員工已經不知道自己為什麼而哭，卻每天都陷在悲傷情緒中，才會在最後決定離開工作。

涂瀞云表示，這事件讓她意識到，殯葬從業人員面對的壓力，不一定能單靠工作經驗傳承或同事間互相陪伴獲得解決，也需要更專業的心理支持，因此她在民國114年就與相關公司合作、導入心理支持課程等，協助員工辨識情緒與壓力、理解悲傷歷程等。

涂瀞云指出，導入課程後，不僅能接住員工的情緒，也有員工認為課程幫助能更好地應對家屬、改善互動方式。

涂瀞云說，公司目前約有9名員工，年齡從20歲到60歲都有，未來將進一步了解員工個別需求，並著重建立工作界線及外部資源轉介機制，希望讓員工除了需要具備陪伴家屬的專業，也必須知道如何照顧自己的情緒，以及在面對超出自身能力的情況時，尋求適當的外部協助。

情緒 工作 勞動部

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