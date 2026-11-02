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公費流感、新冠疫苗二階段開打！賣場打疫苗送健康禮 再賺1350健康幣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
疾病管制署與康達盛通股份有限公司旗下的萬家福與樂家康持續攜手，提供多元且便捷的接種服務，署長羅一鈞、新北市衛生局陳潤秋局長、亞東紀念醫院廖俊星主任、萬家福資產開發暨公共關係長徐良彬及藝人梁赫群共同出席。圖／萬家福提供
疾病管制署與康達盛通股份有限公司旗下的萬家福與樂家康持續攜手，提供多元且便捷的接種服務，署長羅一鈞、新北市衛生局陳潤秋局長、亞東紀念醫院廖俊星主任、萬家福資產開發暨公共關係長徐良彬及藝人梁赫群共同出席。圖／萬家福提供

115年度公費流感新冠疫苗第二階段即日起日正式開打，為提升民眾接種便利性，衛生福利部疾病管制署今年持續深化企業合作，不僅與全聯福利中心迎來合作十周年，更攜手萬家福、樂家康等量販通路，共同打造「一站式」便捷接種服務。第二階段接種對象擴大至50至64歲無高風險慢性病成人，配合衛福部新推出的「健康幣」獎勵機制，民眾完成疫苗接種最高可累積1,350健康幣，兼顧健康防護與實質回饋。

疾管署今日特別舉辦記者會宣告第二階段開打。衛福部次長莊人祥表示，流感與新冠病毒每年皆會變異，今年均採用最新疫苗株，提供符合當前疫情的保護力。莊人祥特別感謝全聯自2017年起與政府「聯守十年」，成為公衛政策的重要夥伴；疾管署署長羅一鈞也強調，面對病毒持續威脅，建議民眾每年都要定期接種。

為了讓採買與防疫同步完成，通路業者今年大幅升級接種站服務。全聯福利中心總經理蔡篤昌說明，全台共安排120家門市（包含全聯106家及大全聯14家）配合地方衛生局設置接種站，並加碼提供「水果加倍」等健康好禮；萬家福公共關係長徐良彬亦指出，今年擴大接種站點，全台安排量販店31家、超市店8家設置站點，深入民眾日常生活。

現場也邀請藝人現身說法，擔任全聯防疫大使的曹蘭於現場響應「左流右新」同時施打兩劑疫苗，她分享「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的理念，呼籲50歲以上的族群積極接種；萬家福則邀請到「精算達人」梁赫群，笑稱在賣場打疫苗是「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」，省去往返診所的時間與車資，把健康跟福利一次打包帶回家，才是真正的精打細算。

今年推行的「健康幣」政策更成為一大亮點，年滿18歲民眾接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣，兩者皆施打即可賺取1,350幣，累積的健康幣亦可於全聯等通路使用。疾管署提醒，全台另有約4,000家合約院所提供接種服務，民眾前往接種前可透過疾管署官網、LINE「疾管家」或撥打1922專線查詢鄰近站點與事先預約，秋冬期間出入公共場所亦需落實勤洗手與佩戴口罩。

全聯防疫大使曹蘭現場響應「左流右新」接種疫苗，並分享「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的人生體悟。圖／全聯福利中心提供
全聯防疫大使曹蘭現場響應「左流右新」接種疫苗，並分享「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的人生體悟。圖／全聯福利中心提供

衛福部莊人祥次長於會中特別感謝全聯福利中心自2017年開始與疾管署合作，投入企業資源推廣疫苗接種及健康資訊，守護民眾健康。圖／全聯福利中心提供
衛福部莊人祥次長於會中特別感謝全聯福利中心自2017年開始與疾管署合作，投入企業資源推廣疫苗接種及健康資訊，守護民眾健康。圖／全聯福利中心提供

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