公費流感、新冠疫苗二階段開打！賣場打疫苗送健康禮 再賺1350健康幣

115年度公費流感及新冠疫苗第二階段即日起日正式開打，為提升民眾接種便利性，衛生福利部疾病管制署今年持續深化企業合作，不僅與全聯福利中心迎來合作十周年，更攜手萬家福、樂家康等量販通路，共同打造「一站式」便捷接種服務。第二階段接種對象擴大至50至64歲無高風險慢性病成人，配合衛福部新推出的「健康幣」獎勵機制，民眾完成疫苗接種最高可累積1,350健康幣，兼顧健康防護與實質回饋。

疾管署今日特別舉辦記者會宣告第二階段開打。衛福部次長莊人祥表示，流感與新冠病毒每年皆會變異，今年均採用最新疫苗株，提供符合當前疫情的保護力。莊人祥特別感謝全聯自2017年起與政府「聯守十年」，成為公衛政策的重要夥伴；疾管署署長羅一鈞也強調，面對病毒持續威脅，建議民眾每年都要定期接種。

為了讓採買與防疫同步完成，通路業者今年大幅升級接種站服務。全聯福利中心總經理蔡篤昌說明，全台共安排120家門市（包含全聯106家及大全聯14家）配合地方衛生局設置接種站，並加碼提供「水果加倍」等健康好禮；萬家福公共關係長徐良彬亦指出，今年擴大接種站點，全台安排量販店31家、超市店8家設置站點，深入民眾日常生活。

現場也邀請藝人現身說法，擔任全聯防疫大使的曹蘭於現場響應「左流右新」同時施打兩劑疫苗，她分享「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的理念，呼籲50歲以上的族群積極接種；萬家福則邀請到「精算達人」梁赫群，笑稱在賣場打疫苗是「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」，省去往返診所的時間與車資，把健康跟福利一次打包帶回家，才是真正的精打細算。

今年推行的「健康幣」政策更成為一大亮點，年滿18歲民眾接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣，兩者皆施打即可賺取1,350幣，累積的健康幣亦可於全聯等通路使用。疾管署提醒，全台另有約4,000家合約院所提供接種服務，民眾前往接種前可透過疾管署官網、LINE「疾管家」或撥打1922專線查詢鄰近站點與事先預約，秋冬期間出入公共場所亦需落實勤洗手與佩戴口罩。

全聯防疫大使曹蘭現場響應「左流右新」接種疫苗，並分享「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的人生體悟。圖／全聯福利中心提供