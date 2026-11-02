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金馬開幕片預售5分鐘秒殺！《告別的年代》宋芸樺挑戰演藝生涯最大跨度

聯合新聞網／ 聯合數位文創
宋芸樺直言《告別的年代》中的杜麗安是自己演藝生涯「與本人差異最大」的角色。圖／興揚電影提供
宋芸樺直言《告別的年代》中的杜麗安是自己演藝生涯「與本人差異最大」的角色。圖／興揚電影提供

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，即將於11月13日全台盛大上映！改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書的同名獲獎鉅作，由備受國際矚目的導演楊毅恆編導，宋芸樺、邱士縉、劉子銓領銜主演。本片強勢入圍第 63 屆金馬獎四項大獎，並獲選為今年金馬影展開幕片；日前金影展預售票更在開賣 5 鐘內迅速秒殺，展現出影迷的高度關注與期待。

在片中擔綱靈魂人物「杜麗安」的女主角宋芸樺，坦言這是她演藝生涯角色跨度最大、最具挑戰性的角色。提及當初接下這部作品的契機，她感性坦言：「從開拍前第一次閱讀原作小說時就覺得非常驚豔，自己甚至忍不住重讀了好多次！」談及自己飾演的角色，宋芸樺形容「杜麗安」歷經了相識、初戀、結婚，再到與繼女生活相處的種種變化，角色層次豐富且時間跨度超過20年，然而，正是杜麗安身上那份不向命運妥協的勇氣深深打動了她。

而談到與香港熱門男團 MIRROR 成員邱士縉（Stanley）在片中展開的深刻戀情，宋芸樺分享了兩人在現場獨特的互動氛圍。她透露排練時就覺得邱士縉是個非常有趣又紳士的人，但正式開拍後因為兩人都極度沉浸在角色狀態中，加上拍攝的大多是情緒張力極重的場次，「開拍前我和邱士縉有非常多的討論也很有默契，我們不僅要討論角色之間的關係跟語言之間的連結，甚至連親密戲都是經過設計討論出來的，想透過身體位置與主導權的轉換，呈現角色之間複雜的心情。當時拍攝時太投入在電影裡的年代跟氛圍，結果在多倫多首映時第一次看著彼此穿著現代的衣服，反而覺得有種有趣的陌生感。」

宋芸樺與 MIRROR 邱士縉在《告別的年代》中戀愛，大讚對方幽默又紳士。圖／興揚電影提供
宋芸樺與 MIRROR 邱士縉在《告別的年代》中戀愛，大讚對方幽默又紳士。圖／興揚電影提供

對於這部傾注全力打造的作品，宋芸樺自信表示，《告別的年代》絕對是觀眾們從未看過的電影，不論是攝影、美術還是服裝，都充分展現了極致的浪漫與美感，將會是一場非常特別的觀影體驗。最後她也不忘向影迷俏皮喊話：「大家一定要進戲院來看我穿旗袍，非常漂亮！」

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年11月13日全台上映。也將在11月12日於馬來西亞、11月19日於香港三地接連盛大上映。

宋芸樺 預售 金馬獎

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