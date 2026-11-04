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西武獅傳奇對決！五燈獎滿分滷肉禮盒獻球星

聯合新聞網／ 聯合數位文創

Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》即將在臺北大巨蛋熱血登場，於11月4日舉辦售票記者會，正式揭開這場台日棒球盛事的序幕。由日本職棒埼玉西武獅對決台中華職棒統一7-ELEVEN獅與中信兄弟，三支人氣球隊跨國交鋒。球賽主要贊助商「五燈獎」特別準備「滿分滷肉禮盒」在記者會中驚喜獻禮，致贈三隊代表球星林安可、潘傑楷及呂彥青，以台灣經典美食傳遞最道地的熱情應援。

五燈獎「滿分滷肉禮盒」將店內傳承多年的經典滷製工藝化為精緻禮盒，讓旅日球星也能品嚐最具代表性的台灣味。嚴選食材搭配長時間細火慢滷，將豐富膠質與醇厚滷香完整封存。不論是日常三餐、節慶送禮，或是與親友分享，都能輕鬆享受。一碗台灣味，能成為跨越語言的交流起點。深耕三重45年的五燈獎豬腳飯，從街頭巷尾熟悉的滷香出發，近年持續參與國際交流。2026年國慶酒會，五燈獎受外交部邀請，端出控肉飯、腿庫飯等經典料理，以台灣飲食文化款待來訪賓客。

延續這份以美食連結彼此的心意，五燈獎此次成為2027年「Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決」主要贊助商，攜手支持埼玉西武獅與統一7-ELEVEN獅、中信兄弟在臺北大巨蛋交流對戰。從國慶酒會的餐桌，到台日棒球的舞台，五燈獎希望透過傳承多年的慢滷工藝和一份真誠款待，讓台灣獨有的鹹香滋味，隨著運動與文化的交流，被更多人看見。

Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《Kintone Presents SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》於今日起正式售票，更多活動資訊請參考 官方粉絲團 udn售票網

西武獅 禮盒 潘傑楷

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