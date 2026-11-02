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被指涉手術「代刀」 台中榮總神外部長鄒錫凱駁AI照片造假將提告

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總神經外科部部長鄒錫凱今指出，中榮早在10年前就規定廠商進入手術室要戴粉紅紙帽，但網路照片的背景被馬賽克，不是中榮手術室，懷疑照片是AI造假。圖／取自Threads「NightSpark」
台中榮總神經外科部部長鄒錫凱今指出，中榮早在10年前就規定廠商進入手術室要戴粉紅紙帽，但網路照片的背景被馬賽克，不是中榮手術室，懷疑照片是AI造假。圖／取自Threads「NightSpark」

台中榮總神經外科日前才爆發代刀風波，兩名涉案主任和3名廠商都被判刑但宣告緩刑，不過，風波並未平息。昨天網路Threads上又有影片丟出，指目前擔任中榮神經醫學中心副主任的神經外科部部長鄒錫凱有「代刀」行為。鄒錫凱今否認曾由廠商代刀，並表示將提告網路PO文者及造謠者。

台中市衛生局今指出，今年9月已將針對鄒錫凱的相關爆料依法移送台灣台中地方檢察署偵辦；針對此次再有媒體指控的新增事證內容，將依法另案移送地檢署偵辦，以釐清相關事實。

台中榮總昨也表示，日前接獲檢舉後，即請政風調查，目前正在查核事證中。 醫院一貫的立場是秉公依法處理、毋枉毋縱。

鄒錫凱今回應此一質疑，他表示嚴正否認，並指中榮早在10年前就規定廠商進入手術室要戴粉紅紙帽，但網路照片的背景被馬賽克，不是中榮手術室，懷疑照片是AI造假，準備提告網路PO文者及相關造謠人士。

鄒錫凱說，他昨天上午帶4醫師出國，到土耳其伊斯坦堡參加亞太頸椎醫學會議及演講，但對方卻趁他出國無法即時說明，丟出抹黑造謠影片，心態可議。

台中榮總 提告 照片

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