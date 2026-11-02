電影《我的棋王爺爺》進軍東京國際影展！2027賀歲片搶頭香 大年初一全台上映

唐在揚監製、新銳導演陳怡蓉執導、聯合數位文創共同出品的電影《我的棋王爺爺》（The Grandmaster's Gift），繼獲選第28屆台北電影節閉幕片、首映座無虛席並收穫熱烈好評後，由李立群領軍謝以樂、春風及瑪菲司等演員，進軍2026東京國際影展！電影入選「World Focus」單元，並於10月30日舉行國際首映，讓台灣在地故事躍上國際舞台！

《我的棋王爺爺》劇組跨海赴日參與東京國際影展，沒想到竟遇上風雨攪局！導演陳怡蓉笑說：「雖然下著雨，但這也解鎖了第一次拿著雨傘走紅毯，很新鮮的體驗！」她透露，電影拍攝期間曾多次趁風雨空檔搶拍，台北電影節首映也遇上大雨，如今連東京紅毯都躲不過，彷彿與雨結下不解之緣。

首次以演員身分出國參加國際影展的謝以樂，難掩興奮心情，他回憶拍攝時與李立群、春風對戲，還得學習象棋、揣摩萬華男孩的心境，收穫滿滿！至於春風得知電影入選東京影展，則幽默表示：「超開心，剛好可以去吃螃蟹了！」逗趣反應為影展之旅增添輕鬆氣氛。瑪菲司則堪稱劇組最拚代表，前一晚才出席金鐘獎節目類頒獎典禮，休息不到三小時便直奔機場飛往東京，馬不停蹄踏上紅毯，以行動力挺電影！

左起瑪菲司、洪瑜鴻（春風）、謝以樂、李立群及導演陳怡蓉盛裝出席。圖／東京影展提供

《我的棋王爺爺》歷經近九年醞釀，終於從台灣走向國際。陳怡蓉感性表示，這一路充滿等待與不確定，就像片中奕軒只是單純陪爺爺們下棋，沒想到最後贏得比賽；電影入選東京影展，也像收到一份意想不到的禮物。她更向演員們深情告白：「不是我帶著大家來到了這裡，而是我們一起完成了一部電影，然後這部電影把我們帶到了東京。」